La protesta de taxis se extiende a toda España: huelga indefinida hasta que se regulen los VTC

Nueva jornada de huelga indefinida de taxistas. De nuevo la imagen de día: la Gran Vía en Barcelona cortada. No tienen intención de desconvocar los paros así que se van acomodando, algunos han dormido en sus vehículos: "Tenemos comida y bebida. Aquí estaremos".

Los taxistas de Sabadell llegaban para mostrarles su apoyo. En el aeropuerto de El Prat, pese al aumento de frecuencia del metro, largas colas de turistas para intentar coger un autobús.

Huelga que se va extendiendo por el resto es España. En plena de operación salida y retorno de las vacaciones, la estación de Mendez Álvaro en Madrid se presenta con los taxis vacíos y con los piquetes tratando de evitar que no haya ninguno operativo.

Aseguran que no van a echarse atrás: "No vamos a parar ni vamos a trabajar hasta que esto no se solucione".

Imagen que se repite en Valencia: incluso algunos taxistas han tenido que informar de las alternativas a los usuarios. Se suman también los taxistas de Málaga. Incluso la expresidenta del Congreso, Celia Villalobos, se encontraba por sorpresa con problemas para llegar a su destino: "¿Como coño llego a Torremolinos?".

Los taxistas de Sevilla y Alicante también han sumado a la huelga.