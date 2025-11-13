El Parlamento Europeo aprueba 946 millones de euros para España por los daños de la DANA

Imagen de archivo del barranco del Poyo a su paso por Catarroja y Massanasa.

El Parlamento Europeo ha aprobado la movilización de 946,1 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la UE para apoyar a España tras la DANA de octubre de 2024, que afectó principalmente a la Comunidad Valenciana. La propuesta fue respaldada con 622 votos a favor. La eurodiputada Sandra Gómez López destacó que, aunque es una "ayuda histórica", no es suficiente, cubriendo solo el 10% del dinero invertido. España ya recibió un adelanto de 100 millones de euros. Además, el paquete incluye asistencia a Francia tras los ciclones en Mayotte y La Reunión. Desde 2002, este fondo ha proporcionado más de 9.600 millones de euros para 136 crisis.

El Parlamento europeo ha aprobado en sesión plenaria la movilización de 946,1 millones de euros procedentes del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (UE) para apoyar a España tras la DANA del 29 de octubre de 2024, que afectó principalmente a la Comunidad Valenciana.

La propuesta, que ya se votó a principios de noviembre en la comisión parlamentaria de presupuestos, ha salido adelante en el pleno con 622 votos a favor, 10 en contra y tres abstenciones.

La ponente del expediente, la eurodiputada socialista valenciana Sandra Gómez López, ha indicado que la aprobación representa "una ayuda histórica" para los municipios afectados, aunque ha subrayado que "histórica no quiere decir suficiente" y ha añadido que la ayuda de los fondos de la UE "apenas llega al 10%" del dinero invertido en el caso de la DANA en España.

"Una Europa solidaria significa una Europa que protege y que ayuda a los territorios más vulnerables por un cambio climático que cada vez es mas violento", ha dicho, señalando que la propuesta de la Comisión Europea para el presupuesto comunitario de 2028-2034 "es absolutamente insuficiente para esa Europa solidaria".

Las autoridades españolas estimaron los daños directos totales causados por la catástrofe en Valencia en 20.280 millones de euros, que la Comisión rebajó a 18.080 millones.

España ya recibió un adelanto de 100 millones de euros de los fondos europeos. La ayuda financiera se destinará a la recuperación de infraestructuras de energía, agua, aguas residuales, telecomunicaciones, transporte, sanidad y educación, así como a operaciones de limpieza, alojamientos temporales y servicios de salvamento, ha apuntado la Eurocámara en un comunicado.

El mismo paquete de ayuda respaldado por los eurodiputados también incluye asistencia a Francia tras los ciclones que azotaron las islas de Mayotte (89,6 millones de euros) y La Reunión (21,2 millones) en diciembre de 2024 y febrero de 2025.

El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, el principal instrumento de ayuda con que cuenta la UE para hacer frente a catástrofes, ha proporcionado desde su creación en 2002 más de 9.600 millones de euros para responder a 136 crisis graves, de las que 116 fueron catástrofes naturales y 20 emergencias sanitarias, en 24 países de la UE (además del Reino Unido) y cuatro países candidatos.

