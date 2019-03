Multitudinaria protesta en Santiago de Compostela por las preferentes

NO SE CREEN EL PACTO ENTRE EL PP Y EL PSOE

En Santiago de Compostela, miles de personas han protestado frente a la casa de Feijóo porque no se fían del acuerdo entre el PP y el PSOE, que permitiría un arbitraje para devolverles el dinero. No quieren pagar con sus ahorros los platos rotos de las entidades nacionalizadas ni el canje de su dinero por acciones que ahora no valen nada.