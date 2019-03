Movilizaciones en la sanidad manchega por el despido de más de 700 trabajadores

La administración asegura que la decisión se ha tratado con los sindicatos y que responde a criterios de eficiencia. Los afectados creen que sus servicios acabarán en manos privadas.

Castilla la Mancha adelgaza la plantilla de personal no sanitario del servicio de Salud con despidos como el de Antonio. "Están empezando poco a poco a echar a los que están por abajo para que los de arriba no se den cuenta porque no les afecta", afirma. Es albañil, cree que su labor la hará una empresa privada, el coste va a ser mayor y la calidad va a empeorar.

Juan es pintor, va a ser despedido y ve muy complicado encontrar trabajo ahora en el sector de la construcción a sus 57 años. "Pienso hacer huelga de hambre hasta que el cuerpo aguante", asegura.

El Servicio de Salud de Castilla la Mancha asegura que la decisión se ha tomado con un estudio previo y bajo criterios de eficiencia como lo han hecho otras regiones.

Los sindicatos no entienden cómo el servicio va a ser más eficiente si hace 10 días se aprobó el contrato de nuevos directivos. "Si la finalidad de todo esto es el ahorro, no entendemos cómo se puede pretender ahorrar cuando se despide a 131 trabajadores y luego se contrata a directivos", señala María Carmen Campoy, secretaria general de UGT en Castilla-La Mancha.

Los trabajadores se concentrarán la próxima semana todos los días a la puerta de los centros hasta que el Gobierno regional de marcha atrás.