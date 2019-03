Las subidas de impuestos dejaron 11.237 millones en las arcas públicas

Cristóbal Montoro ha asegurado que las medidas de consolidación fiscal de 2012 han permitido obtener 11.237 millones de euros. Hacienda calcula que sin esas medidas, los ingresos netos habrían sufrido una caída del 2,7%.

Montoro ha destacado la importancia de la recaudación en el impuesto de sociedades, que alcanzó los 21.435 millones, el 29% más que en 2011. Este incremento en el impuesto de sociedades ha sido superior a la suma del aumento de recaudación por IRPF e IVA juntos.

La recaudación por IRPF creció en 2012 un 1,2% y la del IVA un 2,4%. Los ingresos totales no financieros se elevaron a 215.517 millones, frente a los 211.089 millones previstos en los presupuestos generales del Estado, el 2,1% más. Por otro lado, la recaudación tributaria en 2012 alcanzó los 168.567 millones, el 4,2% más que el año precedente.

El ministro de Hacienda ha afirmado que las medidas han permitido también que tributen más aquellos que tengan mayor capacidad económica. Asi, en el IRPf, el 80% del gravamen complementario lo han asumido el 20% de los contribuyentes con mayores rentas -base liquidable superior a 30.000 euros mensuales-.

Montoro ha incidido en que en España no ha habido una amnistía fiscal, sino una regularización, que ha permitido que afloren 40.000 millones como bases imponibles para 2013 y siguientes que antes no estaban en el sistema, y que en "buena parte" habían prescrito. El ministro ha recalcado que no hay un país "grande" en Europa que haya hecho un ajuste presupuestario como el de España.

En cuanto a la posibilidad de que se relaje el objetivo de déficit para 2013, Montoro se ha limitado a decir que "ya se verá y que podría haber novedades", pero ha admitido que de momento hay que intentar cumplir el objetivo.

A su juicio, la pregunta que se hacen ahora en Europa es, cuánta restricción presupuestaria hay que hacer para que España vuelva a financiarse para lograr la recuperación económica, y estimular el crecimiento.

Montoro ha asegurado que este año y en los siguientes, no habrá necesidad de hacer un ajuste estructural tan intenso como el llevado a cabo hasta ahora.