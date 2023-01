Durante una vida laboral no es raro que el empleado llame a la puerta de un despacho para pedir una subida de sueldo. En cambio, este año son menos los empleados que lo van a hacer. Tan solo 15 de cada 100 trabajadores, según una encuesta de InfoJobs. "Nunca me ha dado miedo a pedir nada a la empresa", confiesa un trabajador en la calle. "¿Para qué lo voy a pedir si sé que no lo voy a tener", se lamenta una empleada.

El citado estudio también que recoge que otro 15% no solicitará ese aumento porque se lo han subido recientemente y otro 21% sostiene que ya se lo van a subir sin pedirlo. "Es un aumento necesario porque todo aumenta cada día", señala una trabajadora.

Con todo ello, los números hablan por sí solos señalando que la mitad se van a quedar con el mismo salario, a pesar de que 2022 ha sido uno de los años con mayor pérdida de poder adquisitivo que se recuerda. "Habrá que fastidiarse", señala una mujer.

En 2021 ya se perdió. Los sueldos según convenio subieron menos que la inflación media. En 2022 la diferencia fue enorme, Los precios subieron un 8,4, mientras que los sueldos tan solo un 2,8. Es decir, la pérdida ha sido de más de 5 puntos. "Deberían darnos un aumento porque aumentó todo y no hay que conformarse", insiste una mujer.

Frente a la alta inflación, no parece que vaya a ver una solución salarial general porque patronal y sindicatos han aparcado totalmente la negociación de un pacto de rentas