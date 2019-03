Los médicos acusan a la Comunidad: "¿Por qué no nos dan los datos?"

Los médicos madrileños se preguntan: "¿Por qué no nos dan los datos?" El Gobierno regional dice que si en dos días no presentan un plan para recortar 533 millones, seguirá adelante con las privatizaciones.

Pero no les dan los medios para hacerlo. Un reto que, dicen, tiene mucho de encerrona: "Estamos hablando casi con un muro. No les vemos intención de escucharnos. De hecho, lo primero que hicieron al salir de la reunión es, otra vez, es desprestigiar y decir que nosotros no teníamos ninguna alternativa, cuando son ellos los que no tienen ni siquiera las cifras".

En la asamblea de esta mañana no cabía un alma, y es que a pesar de las dificultades, todavía creen que pueden dar con un plan alternativo. Porque las cuentas del Gobierno no les salen.

Según la Comunidad, cada paciente en hospital público le cuesta 600€, mientras que los centros privados le ofrecen un precio de 441. De ahí salen esos 531 millones que exigen recortar. El problema es que según el cálculo de los médicos el coste por paciente es mucho menor: sólo 350 euros, por eso denuncian que la comunidad quiere regalarle 118 millones de margen a las privadas.

"Como nadie ha podido demostrar que la gestión privada en hospitales sea más barata que la pública, no es un problema de gestión, sino estrictamente de ideología", ha afirmado Alfredo Pérez Rubalcaba. A los médicos se les piden cifras detalladas, pero el gobierno no justifica las suyas, y cada vez hay menos tiempo.