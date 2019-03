Será obligatorio estudiar un máster para poder ejercer la abogacía

Para ser abogado en España, ya no basta con ser licenciado en Derecho. Desde el 1 de noviembre es obligatorio hacer un master y pasar un examen para poder ejercer. Rubén Vaquero, estudiante de Derecho, explica a laSexta Noticias que "antes, en cinco años tenía la calidad de poder ejercer como abogado, ahora me están pidiendo un máster, un máster que cuesta un dinero que no tengo".

Entre 2.000 y 6.000 euros si el máster es de una universidad pública, pero el número de plazas será limitado. Aún así, según los expertos, este extra garantiza unas prácticas profesionales y equipararía a nuestros abogados con el resto de Europa. Miguel Ángel Galindo, miembro de Evaluaciones de Enseñanzas e Instituciones ANECA, explica que se trata de "un mecanismo que se ha ido siguiendo por ir acercando las circunstancias que tiene nuestro país con otros países del entorno".

José Joaquín Gallardo, Descano del Colegio de Abogados de Andalucía, asegura que "en todos los países de la Unión Europea se exigen unas pruebas de capacitación dificilísimas para poder ejercer la profesión". Pero el desembolso volverá a salir de las maltrechas mochilas de los universitarios.

Una realidad, que para los universitarios no compensa. Ana Salazar, estudiante de derecho denuncia que "después de terminar la carrera, no tienes por qué hacer otra cosa para ejercer como abogado, si ya has hecho la carrera".

A algunos como Aída, que trabaja para pagarse la carrera, ya no le salen las cuentas. Afirma que "lo que quiero es trabajar". Pero para el Consejo General de la Abogacía, este desarrollo profesional continuado les garantizará un trabajo más allá de nuestras fronteras.

Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, asegura que "no es que vaya a abrir puertas, es que será la forma corriente de contratar a un abogado". Para eludir la nueva normativa, sólo en el mes de octubre se han colegiado más de 12.000 licenciados en derecho.