Más de 40 deducciones fiscales en la C. Valenciana para la declaración de la Renta de 2026

De cara a la presentación de la declaración de la renta de 2025, que arrancó el miércoles 8 de abril de 2026, existen casi medio centenar de deducciones fiscales para los contribuyentes de la Comunidad Valenciana.

A la hora de confeccionar la declaración de la renta, surgen multitud de dudas: cómo obtener el borrador de la renta, quién está obligado (y quién no) a presentarla... pero uno de los errores más frecuentes, que se entrelaza con una de las principales dudas, es a qué deducciones fiscales nos podemos acoger. Existen una serie de conceptos que se pueden deducir a nivel estatal, pero cada comunidad autónoma tiene sus propias deducciones.

En algunas se pueden incluir los gastos por la compra de gafas o lentes de contacto, por ejemplo; en otras, se incluyen los gastos veterinarios de las mascotas de la familia. En algunas, también se puede desgravar la compra de un coche eléctrico y en otras, incluso las de las bicicletas eléctricas. Por eso es importante revisar las deducciones de cada región, para consultar si nos podemos acoger a ellas.

Los contribuyentes de la Comunidad Valenciana son de los que más deducciones fiscales tienen en esta campaña; entre ellas están las destinadas a las personas afectadas por la DANA de 2024, pero también muchas otras. Relacionadas con educación, por ejemplo, los residentes en esta comunidad pueden deducirse un 15% de los gastos de guarderías y escuelas infantiles y hasta 110 euros por la compra de material escolar, mientras que también existe otra del 30% de los gastos en práctica deportiva, como cuotas de gimnasios, federaciones o clubes deportivos, con un máximo de 150 euros anuales. Estas son todas las deducciones fiscales de la Comunidad Valenciana para el año fiscal 2025:

Por nacimiento, adopción, delegación de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar

Por nacimiento o adopción múltiples

Por nacimiento, adopción, acogimiento o delegación de guarda de personas con discapacidad

Por familia numerosa o monoparental

Por las cantidades destinadas a la custodia no ocasional en guarderías y centros de primer ciclo de educación infantil de hijos e hijas o personas adoptadas o acogidas o con delegación de guarda con fines de adopción, menores de tres años

Por conciliación del trabajo con la vida familiar

Por contribuyentes con discapacidad, en grado igual o superior al 33 por 100, de edad igual o superior a 65 años

Por ascendientes mayores de 75 años o mayores de 65 años con discapacidad

Por contratar de manera indefinida a personas afiliadas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social para el cuidado de personas

Por obtención de rentas derivadas de arrendamientos de vivienda, cuya renta no supere el precio de referencia de los alquileres privados de la Comunitat Valenciana (deducción del arrendador)

Por primera adquisición de su vivienda habitual por contribuyentes de edad igual o inferior a 35 años

Por adquisición de vivienda habitual por personas con discapacidad

Por cantidades destinadas a la adquisición o rehabilitación de vivienda habitual, procedentes de ayudas públicas

Por arrendamiento o pago por la cesión en uso de la vivienda habitual

Por arrendamiento de una vivienda, como consecuencia de la realización de una actividad, por cuenta propia o ajena, en distinto municipio

Por cantidades invertidas en instalaciones de autoconsumo o de generación de energía eléctrica o térmica a través de fuentes renovables

Por donaciones con finalidad ecológica

Por donaciones de bienes integrantes del Patrimonio Cultural Valenciano

Por donativos para la conservación, reparación y restauración de bienes integrantes del Patrimonio Cultural Valenciano

Por cantidades destinadas por sus titulares a la conservación, reparación y restauración de bienes integrantes del Patrimonio Cultural Valenciano

Por donaciones destinadas al fomento de la Lengua Valenciana

Por donaciones o cesiones de uso o comodatos para otros fines de carácter cultural, científico o deportivo no profesional

Justificación documental de determinadas deducciones autonómicas por donativos o cesiones de uso o comodato

Requisito conjunto para determinadas deducciones autonómicas por donativos o cesiones de uso o comodato

Por contribuyentes con dos o más descendientes

Por el incremento de los costes de la financiación ajena en la inversión de la vivienda habitual

Por cantidades destinadas a la adquisición de material escolar

Por obras de conservación o mejora de la calidad, sostenibilidad y accesibilidad en la vivienda habitual, efectuadas en el período

Por obras de conservación o mejora de la calidad, sostenibilidad y accesibilidad en la vivienda habitual efectuadas en 2014 y 2015

Por cantidades destinadas a abonos culturales

Por adquisición de vehículos nuevos pertenecientes a las categorías incluidas en la Orden 5/2020, de 8 de junio

Por inversión en adquisición de acciones o participaciones sociales en entidades nuevas o de reciente creación

Por residir habitualmente en un municipio en riesgo de despoblamiento

Por las cantidades satisfechas en tratamientos de fertilidad realizados en clínicas o centros autorizados

Por cantidades satisfechas en determinados gastos de salud

Por cantidades satisfechas en gastos asociados a la práctica del deporte y actividades saludables

Por cantidades satisfechas en gastos vinculados con el fomento y formación musicales

Por cantidades procedentes de ayudas públicas concedidas por la Generalitat en virtud del Decreto Ley 3/2020, de 10 de abril, a trabajadores y las trabajadoras afectados por un ERTE y a los que han reducido la jornada laboral por conciliación familiar con motivo de la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria provocada por la Covid-19

Por donaciones dinerarias dirigidas a financiar programas de investigación, innovación y desarrollo científico o tecnológico en el campo del tratamiento y prevención de las infecciones producidas por el Covid-19

Por donaciones para contribuir a la financiación de los gastos ocasionados por la crisis sanitaria producida por la Covid-19

Dirigidas a las personas afectadas por las inundaciones producidas por la DANA de octubre de 2024

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