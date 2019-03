Marea blanca en Madrid por la Sanidad pública y contra el cese de cuatro directores

Los sindicatos y asociaciones de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública (Medsap) han exigido durante la celebración de la vigésima 'marea blanca' en Madrid, la restitución de cuatro directores de centros de salud madrileños cesados el mes pasado por la Consejería de Sanidad.

Uno de los directores cesados, Paulino Cubero, del ambulatorio General Ricardos, ha explicado a Efe que los cesen son una "caza de brujas", porque él y otra de las personas apartadas de su cargo, Isabel Giráldez, habían liderado las protestas de los profesionales de la Atención Primaria contra los recortes y las privatizaciones.

"Se trata de dejar en entredicho a los profesionales que hemos liderado la parte de la Atención Primaria de las mareas blancas y descalificarnos ante el resto de compañeros para que en un futuro nadie se atreva a protestar", ha asegurado.

Ha reiterado que el motivo alegado por la Consejería para sus ceses, excederse en el presupuesto asignado para personal, no se justifica, puesto que los directores de los centros de salud proponen cuándo es necesario contratar a alguien y es el director general de Atención Primaria quien firma esas peticiones.

Alrededor de 300 ó 400 personas han protagonizado, un domingo más, la marea blanca, tras la pancarta "No a los recortes y privatizaciones, sí a la sanidad y a los servicios públicos", donde se han escuchado consignas como "Fuera las empresas de la sanidad", "Queremos ser pacientes, no clientes", o "No queremos pagar su deuda con sanidad y educación".

Los sindicatos han vuelto a reclamar una sanidad "universal, pública y de calidad", y a denunciar la continuidad de un plan de privatización "soterrado" por parte del Gobierno regional a través de la derivación de servicios como el de transfusiones, pruebas diagnósticas, cirugías y lavandería.