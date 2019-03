Manifestación en Santiago de Compostela contra el copago sanitario

Medio millar de ciudadanos secundaron en Santiago de Compostela la convocatoria de manifestación promovida por la "Iniciativa Galega pola Gratuidade da Sanidade", en la que participan representantes de unos 150 municipios gallegos.

El alcalde de Riotorto, Federico Gutiérrez, uno de los primeros en manifestarse dispuesto a que su municipio asuma el pago de medicamentos a los enfermos crónicos, señaló que el "mensaje a la Xunta" es que no están dispuestos a "negociar miseria", porque sus demandas "no se negocian, no se transaccionan y siguen siendo las mismas que desde el minuto cero".

En este sentido, recordó su exigencia de que el Gobierno central derogue las normas referidas al copago sanitario y que la Xunta no las aplique en Galicia. Gutiérrez agregó que, si la Xunta quiere caminar por la senda de la gratuidad tendrá a los alcaldes de su lado, pero, si no es así, "nos va a tener enfrente para derrotarlos".

Señaló que, de no derogarse estas decisiones, "a pesar de que no es una competencia de los municipios", los Ayuntamientos que presiden los integrantes de esta asociación asumirán el pago de los medicamentos a los enfermos crónicos, "porque gobernar es priorizar y nuestra prioridad es que ningún vecino de nuestros municipios abandone sus tratamientos por falta de medios para pagarlos", sentenció.

En el mismo sentido se pronunció el alcalde de Allariz, Francisco García, que subrayó que los ciudadanos ya pagan la sanidad con sus impuestos y consideró que la medida que afecta a los enfermos crónicos tiene "las características más sangrantes, más inhumanas, un símbolo ante el que los ciudadanos dicen basta ya".