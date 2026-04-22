Lufthansa elimina 20.000 vuelos hasta octubre para ahorrar costes por el precio del combustible

La aerolínea alemana ha anunciado un recorte de 20.000 vuelos de distancia corta hasta octubre con el fin de ahorrar costes, ante el incremento del precio del combustible desde el inicio del conflicto en Irán.

La aerolínea alemana Lufthansa ha anunciado un recorte en sus rutas cortas en Europa, eliminando un total de 20.000 vuelos hasta el próximo mes de octubre, con el fin de ahorrar costes ante el cada vez más elevado precio del combustible. Este recorte equivale, aseguran, a "40.000 toneladas métricas de combustible para aviones", cuyo precio "se ha duplicado desde el inicio de la guerra en Irán". La compañía aérea ha explicado que con este ajuste de la programación de vuelos se reduce el número de rutas "no rentables" de la red del grupo, que ya la semana pasada decidió retirar toda la flota de su filial CityLine, cancelando todos sus vuelos regionales.

El lunes 20 de abril se llevaron a cabo las primeras 120 cancelaciones diarias de vuelos, que se extenderán hasta finales de mayo. Desde la compañía están revisando la planificación de rutas a medio plazo para los próximos meses, teniendo en cuenta "la reducción de capacidad", aunque hasta finales de este mes o principios de mayo no será publicada por la aerolínea.

Por ahora, se han eliminado temporalmente tres destinos del programa de vuelos actual de Lufthansa: las rutas desde Frankfurt hacia Bydgoszcz y Rzeszów (Polonia) y a Stavanger (Noruega). "La consolidación prevista de la red europea se está llevando a cabo en los seis centros de operaciones del grupo: Frankfurt, Múnich, Zúrich (Suiza), Viena (Austria), Bruselas (Bélgica) y Roma (Italia)", han señalado, insistiendo en que "los pasajeros seguirán teniendo acceso a la red global de rutas, especialmente a las conexiones de larga distancia". Este plan incluye eliminación de destinos no rentables desde Frankfurt y Múnich y la ampliación de rutas ya existentes desde los otros tres centros.

Las conexiones que se están "consolidando" dentro del grupo se harán a través de los centros de Heringsdorf (Alemania), Cork (Irlanda), Gdansk (Polonia), Liubliana (Eslovenia), Rijeka (Croacia), Sibiu (Rumanía), Stuttgart (Alemania), Trondheim (Noruega), Tivat (Montenegro) y Wroclaw (Polonia).

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.