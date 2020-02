Agricultores y ganaderos han iniciado este jueves la marcha de protesta en Los Llanos de Antequera (Málaga) contra la situación del sector y los bajos precios. Así, han lamentado que están por debajo de los costes de producción: "No podemos aguantar más".

Las previsiones les han "desbordado" y de 600 tractores estimados se está rozando el millar, según han asegurado a los periodistas el secretario general de UPA Málaga, Francisco Moscoso, y el presidente de Asaja Málaga, Baldomero Bellido, quienes han agradecido la respuesta de agricultores y ganaderos y la unidad mostrada ante esta convocatoria.

Francisco Moscoso ha incidido en que este problema "no es de un día, de dos ni de un mes o por el actual gobierno sino que se viene arrastrando desde hace 50 o 60 años". Sin embargo, los continuos bajos precios y los aranceles por parte de Estados Unidos han sido "la gota que ha colmado el vaso".

"Esta cadena se rompe por el más frágil: el agricultor. Pero de una vez por todas queremos que se nos tenga en cuenta; somos el eslabón más importante para la ciudadanía y si no hay campo, no hay vida", ha subrayado antes de comenzar la tractorada.

Moscoso ha enviado a la ciudadanía un mensaje incidiendo en que aunque a los agricultores les suban lo que les pagan por su producto, esto no debe repercutir en el precio que se paga: "A nosotros nos pagan el aceite de oliva a dos euros y en las grandes superficies lo están vendiendo a cuatro o 4,20 euros. A ellos no les va a afectar pero nosotros no podemos aguantar con estos precios".

En la misma línea, Baldomero Bellido ha criticado los "ataques" que viene sufriendo el sector: "Al final uno por otro han colmado el vaso". Así, pese a admitir que con esta tractorada el problema que tienen "no se arregla de hoy para mañana", sí ha destacado la importancia de hacer visible su problemática.

"Esto no es solo hoy, va a continuar y la sociedad tiene que comprender, y está comprendiendo, la importancia de la agricultura y la ganadería", ha sostenido el presidente de Asaja Málaga, quien ha lamentado que en las políticas de precios no se les tenga en cuenta.

Así, ha agregado que, por ejemplo, cuando llega "un problema arancelario", no se les tiene en cuenta, citando lo ocurrido con el aceite de oliva, la aceituna de mesa o el vino, entre otros productos.

"Estamos sufriendo un ataque individualizado rompiendo la unidad de la Unión Europea, no nos tienen en cuenta y esto está provocando paso a paso llegar a esta situación que nos ha hecho movilizarnos", ha apostillado el máximo dirigente de Asaja Málaga.

Bellido ha indicado que la tractorada de este jueves en la comarca norte de Málaga "es importante". "Todos venismos a una, con ilusión de ver qué vamos a conseguir y no lo vamos a conseguir de hoy para mañana pero sí estar presentes un día y otro. No queremos causar ningún daño a la ciudadanía pero sí ser visibles".