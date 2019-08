Seguimos sin comprar coches eléctricos. En lo que va de año la cuota de mercado apenas representa un 0,7% del total. El cambio en las ayudas del Gobierno no ayudan a fomentar esa compra: ahora es necesario entregar un coche de más de 10 años de antigüedad. A diferencia de lo que suele ocurrir, el dinero de este Plan no se ha agotado.

En los concesionarios se han matriculado 6.198 coches eléctricos hasta julio. Son el 0,7% del total de vehículos. Una cuota de mercado que apenas ha crecido unas décimas en un año. La razón principal "los planes de incentivo para la compra de eléctricos son muy complejos", explica Julio Manteca, director comercial de 'Cars Barcelona'.

El anterior plan para incentivar el eléctrico, el movalt, se agotó en 2017 en 24 horas; y el actual, el moves, en cambio, sigue con fondos disponibles desde febrero, y todo por una exigencia para acceder a la ayuda.

"El problema es que se pide entregar un vehículo de más de 10 años", explica Cándido García, miembro de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos.

Eso ha hecho que se queden fuera potenciales compradores como las empresas que no tienen vehículos tan antiguos. "Las empresas no achatarran coches, sus flotas no duran más de cuatro años". asevera Raúl Morales, director de Comunicación de Faconauto.

Unas ayudas que no compensan los altos precios de los eléctricos que además se encuentran todavía con pocos puntos de recarga y con una autonomía aún poco atractiva para el consumidor.