"Ladrón, púdrete en la cárcel, púdrete"

A la entrada de la prisión de Soto del Real se volvieron a escuchar los gritos de los afectados por las preferentes en contra de quien estuviera un día a cargo de su dinero. No es otro que Miguel Blesa a quien dedicaban lindezas de todo tipo. “Ladrón, púdrete en la cárcel que es donde tienes que estar; y no los jubilados a los que has estafado”, gritaba una afectada por la venta de preferentes.

'Púdrete por todos a los que has dejado en la calle muriéndose de hambre'

Apartado de los criterios de la Fiscalía y del propio juez Silva está el de los afectados por los despropósitos bancarios de Blesa. Los afectados por las preferentes sabrán que desvió 100 millones de euros para la compra del City National Bank de Florida (algo que el propio Blesa aún no ha sabido explicar), pero no entienden por qué nunca será juzgado por la situación en la que han quedado cientos de preferentistas.

Ante tal situación, una solitaria voz encarnaba el sentir popular de los afectados. “Púdrete por todos a los que has dejado en la calle muriéndose de hambre”, gritaba una mujer a las puertas de la prisión de Soto del Real cuando Miguel Blesa llegaba en un furgón policial.

El PP comprende el enfado popular con Blesa

González Pons, vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, asegura que entiende el enfado de "mucha gente" con los banqueros y pide a los políticos respeto por el juez que ha ordenado el ingreso en prisión del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa.

Pons asegura comprender perfectamente que haya gente enfadada con los responsables de las cajas

"Hemos aprendido todos que de los árbitros no se opina y se respetan las decisiones judiciales. Se pueden compartir o no y para eso están diseñados los recursos oportunos, pero tenemos que acatar lo que deciden los jueces porque tener árbitros y respetarlos es una de las reglas del juego de la democracia", ha subrayado.

González Pons ha dicho que comprende "perfectamente" que haya "mucha gente" enfadada con los responsables de las cajas de ahorros durante la burbuja inmobiliaria y que haya personas que han sufrido mucho que "están deseando que alguien pague por ello".



No obstante, ha recordado que la Justicia tiene sus reglas y sus garantías, y ha insistido en que la "obligación" de los políticos es acatar las decisiones del juez aunque no se compartan.



UPyD ve “impresentables” las trabas de la Fiscalía

Carlos Martínez Gorriarán, portavoz adjunto de UPyD en el Congreso, califica de "impresentable" el obstruccionismo de la Fiscalía en todo lo relacionado con Bankia, después de haber recurrido el ingreso en prisión incondicional del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa.

Martínez Gorriarán, en una rueda de prensa en el Congreso, ha arremetido contra el Ministerio Público por actuar, en el 90% de los casos, según él, como si fuera el abogado de la parte acusada en lugar de asumir el papel que debería tener, que es la "exigencia de responsabilidades".

Así ha sucedido en el procedimiento de las preferentes y también en el de los "abusos" en las retribuciones de los directivos de Caja Madrid, procedimientos en los que UPyD está personado.

Y como la Fiscalía "no hace lo que tiene que hacer", ha subrayado el "número dos" de UPyD, otros partidos políticos, además de UPyD, y diversos colectivos y particulares se han visto obligados a querellarse para que actúe la Justicia, lo cual "es un grave fracaso del Estado de derecho".