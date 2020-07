El anuncio del Reino Unido supondrá un jarro de agua fría para nuestra economía. De los casi 84 millones de turistas internacionales que recibimos en 2019, más de una quinta parte procedían de allí, es decir, 18 millones. A Reino Unido le siguieron Alemania y Francia con 11 millones de turistas.

En este sentido, Jorge Fonseca, profesor de Economía Internacional de la UCM, afirma que "es difícil saber el impacto que van a tener estas medidas de Gran Bretaña y las que podrán venir de otros países".

Cada turista se deja 1.000 euros de media en nuestro país

Cada uno de esos visitantes se deja casi 1.000 euros de media en nuestro país. Por ello, las Agencias de Viajes califican esta situación como "muy grave" y temen un efecto llamada: "Es un malísimo ejemplo para otros países que pueden verse tentados a tomar la misma decisión", advierte Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes.

Esta semana, otros países como Francia, Bélgica o Noruega también han impuesto restricciones. Bélgica ha prohibido los viajes no esenciales a las provincias de Lleida y Huesca e impone cuarentena de 14 días a los que regresen de esas zonas y que se hagan una prueba del coronavirus. Además, incluye la recomendación de extremar la vigilancia a las personas que viajen a Aragón, Cataluña, País Vasco, Navarra, La Rioja y Extremadura.

Por su parte, Noruega ha impuesto una cuarentena generalizada de diez días a todos los que regresen de España. Además, Francia recomienda a sus ciudadanos no viajar a Cataluña.

El sector turístico teme que estas medidas funcionen como un cierre de fronteras. Carlos Garrido, presidente de CEAV, afirma que ya han recibido "la cancelación por parte de touroperadores internacionales". Entre estos operadores se encuentra el gigante del turismo TUI, que ha anunciado la cancelación de todos sus vuelos a la península hasta el 9 de agosto.

Las restricciones preocupan también a los hoteleros. "Nuestra expectativa internacional se centraba básicamente en el mercado francés. Estamos hablando de 2.000 millones probablemente en toda la Costa Brava", señala Martí Sebrià, gerente del Grupo Costa Brava.

El turismo, un sector que representa más del 12% de nuestro PIB

El sector turístico representa más de un 12% de nuestro PIB y si no hay turistas, no hay consumo. Por ello, algunos se quejan de que todavía no han podido abrir sus negocios. Para Jorge Fonseca, profesor de Economía Internacional de la UCM "en Economía las decisiones se deben adoptar no mirando el día de mañana, sino al medio y largo plazo". Sin embargo, en esta situación excepcional, la recuperación a largo plazo estará condicionada por la evolución de los brotes.