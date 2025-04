Javier Díaz-Giménez da la factura de la guerra comercial tras el parón de 90 días: "Hay que estar atentos"

Donald Trump ha anunciado una pausa arancelaria de 90 días para frenar la caída libre de las bolsas mundiales e intentar relajar la tensión económica en la que ha sumergido al mundo entero con sus medidas. Pero pese a ello, la inestabilidad se ha mantenido en los mercados, con subidas y bajadas muy pronunciadas.

Unos cambios en los principales índices que Javier Díaz-Giménez, profesor de Economía en IESE Buisness School, ha advertido que se mantendrán y que, por ello, hay que mirar de cerca las bolsas: "Hay que estar atentos. Tenemos 90 días de montaña rusa. Los mercados irán subiendo y bajando. Es muy importante ver qué sucederá con el mercado de la deuda y el anuncio de la Reserva Federal de intervenir todo lo que hiciera falta va a mantener una cierta estabilidad. Pero yo espero volatilidad y, probablemente, idas y vueltas, represalias y negociaciones".

Respecto a si esto puede provocar una pérdida de los ahorros de las personas que vincularon su dinero a la bolsa, el economista ha descartado que sea algo preocupante: "Afecta a todo el mundo. Los planes de pensiones, muchos no sabemos ni dónde están invertidos esos fondos. Lo que pasa es que, dependiendo de la edad que tengas, hasta que vayas a cumplir 65, 66 o 67 años no lo vas a retirar. De aquí a que se jubilen los de cuarenta años, todavía quedarán volatilidades que sufrir. Esto no es un problema de corto plazo, es de largo plazo. Donald Trump y su mandato no será eterno. No creo que haya que preocuparse demasiado".

Por último, Díaz-Giménez también ha señalado que estos vaivenes de la bolsa no tienen por qué afectar, por el momento, a los precios de, por ejemplo, la cesta de la compra: "Hasta que no haya represalias de la UE, no vamos a notarlo en la cesta de la compra. Es verdad que cuando hay tensiones comerciales, las cadenas logísticas se desorganizan. Lo vivimos después del COVID. No vamos a vivir unos repuntes como los que vimos entonces, siempre y cuando se mantengan las cosas como están ahora, con un arancel medio del 10%. Si las cosas se paran y Donald Trump para de hacer de niño malo con el rotulador, los precios deberían estabilizarse".