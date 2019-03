'Huesitos' se marcha a Polonia

Tras más de 140 años la fábrica de 'Huesitos', en el pueblo zaragozano de Ateca, echará el cierre. La empresa americana que compró la marca en los años 90, Kraft, dice que la producción es ineficiente. Por eso, los fabricarán en Polonia.

Fernando Vicent, teniente alcalde de Ateca, asegura que "desde el Gobierno de Aragón estamos luchando precisamente para que este producto no se deslocalice". Los trabajadores lamentan que no les dan opciones. La compañía sólo contempla el cierre. Pero no se trata sólo de los 107 trabajadores. El pueblo, de unos 2.000habitantes, y toda la comarca sufrirán las consecuencias.

La empresa original, Chocolates Hueso fue fundada en 1862. Desde entonces ha sido el motor económico de la zona, dando empleo a cientos de familias. Comenzaron a fabricar los 'Huesitos' hace casi 40 años. Pronto se convirtió en el producto estrella de la casa, y la empresa alcanzó sus mayores beneficios. En ese momento la marca pasó a manos extranjeras.

Todavía no les han dado una fecha exacta, pero si el anuncio se cumple, la fábrica cerrará sus puertas antes de 2014.