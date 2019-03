Hacienda considera la devolución de las preferentes como un ingreso en la declaración

Cuatro años en paro y sin ingresos y ahora Clara Moraleja tendrá que volver a hacer la declaración de la renta porque desde hace un año es accionista de su banco. Así le canjearon las preferentes. “Es un lío tremendo, pérdida de dinero y energía, de mis 12.000€ no tengo nada” cuenta Clara.

Muchas personas que han recuperado el dinero de sus preferentes o por arbitraje o por acciones reclaman estos días el borrador de la renta, pero Hacienda no se lo manda. “Hacienda cuando tienes dos pagadores y no tienen muy claro no te envía borrador. Ese es el primer trauma” afirma José Manuel Estévez, coordinador de la Plataforma de Vigo Val Miñor.

Aquellos que han conseguido el dinero mediante un pleito lo tienen aún más complicado porque en muchos casos, sus bancos les han dado un 5% más del dinero para que hiciesen frente a abogados. Y ese 5%, para Hacienda, es un incremento de patrimonio por el que tendrán que tributar.

A José Antonio, Novagalicia le ofrece ese servicio, pero con una incapacidad absoluta, sólo 17.000 euros recuperados de los 20.000 depositados, y pagando al mes 150 euros de medicamentos, cree que aunque Hacienda no le cobre nada, sólo la molestia de tener que saber qué papeles presentar, es la gota que colma el vaso.

“Un dinero que te había costado ahorrar para un enfermedad o lo que sea, te lo quitan y encima ahora Hacienda que te meta en este jaleo” afirma José Antonio. Más de tres años de jaleo, y muchos todavía siguen con las manos vacías.