La integración operativa y tecnológica entre Bankia y CaixaBank será una realidad a partir del lunes. Todos los preparativos para que ello sea necesario y se complete la fusión tecnológica entre ambas -ya eran una sola compañía, ya que la entidad catalana absorbió al otro banco- provocarán que algunos servicios de los clientes de Bankia estén limitados.

Así, por ejemplo, aquellos con cuenta en Bankia no podrán utilizar Bizum desde este mismo viernes a las 15:00. A partir del 14 de noviembre podrán hacerlo desde la nueva aplicación de CaixaBank, CaixaBankNow. El corte de Bizum implica no solo que no se podrán emitir pagos desde una cuenta domiciliada en Bankia, sino que tampoco se podrán recibir.

En relación a las extracciones de efectivo de los cajeros, esto se podrá hacer con total normalidad aunque el saldo no se actualizará en la cuenta hasta el lunes. Las compras con tarjeta también se podrán efectuar con total normalidad pero, igualmente, las cuantías no se actualizarán hasta el lunes.

En este momento, también se producirá el traspaso de los contratos de tarjeta de los antiguos clientes de Bankia a la filial de financiación al consumo y medios de pago CaixaBank Payments & Consumer, con sus correspondientes cambios en las condiciones.

Como consecuencia de la integración, los clientes de Bankia tendrán que comenzar a usar la aplicación de banca digital CaixaBankNow y deberán utilizar CaixaBank Sign para autorizar determinadas operaciones, como transferencias o traspasos. La entidad señala que para acceder a CaixaBankNow se podrán utilizar las mismas credenciales de acceso utilizadas en la banca digital de Bankia.

Los antiguos clientes de Bankia no necesitarán cambiar de tarjeta tras dicha integración operativa, sino que podrán seguir operando con normalidad con la de Bankia hasta que automáticamente les sea renovada cuando se acerque su fecha de caducidad o si deciden solicitar una nueva de CaixaBank.