Gowex ignoraba la crisis asegurando dar el salto al Nasdaq

Con los datos de Gowex era difícil no morder el anzuelo: “Cómo no vas a invertir en Gowex si empezó cotizando en dos y acabó cotizando en 22” cuenta un chico que se dedica a las fianzas pero que no muestra su identidad por miedo a perder la confianza de sus clientes. No entiende cómo nadie supervisó la empresa: “Esto es jauja. Vamos a pedir dinero, la empresa gana a espuertas, la gente se cree que como está regulado funciona y ahora a ver quién pide cuentas a quien”.

Cuentas que los principales responsables de Gowex ya han empezado a rendir ante la Justicia, algo que para algunos expertos tiene un claro objetivo: “La estrategia de Jenaro García y los otros implicados es la de colaborar para intentar minimizar su hipotético paso por la cárcel” afirma Marisa Protomártir, de Arriaga Abogados. Incluso el auditor de la empresa, desaparecido durante días porque estaba en una clínica de relajación, ha reconocido que nunca declaró ante Hacienda los 300.000 euros que llegó a cobrar.

Un pozo, el de Gowex, que parece no tener fondo: según el diario ‘Expansión’, dos días después de que estallase el escándalo y con el demoledor informe de Gotham sobre la mesa, los responsables seguían asegurando que preparaban el salto al Nasdaq, el mercado tecnológico bursátil de Estados Unidos. Frentes que no paran de abrirse para Gowex. La Asociación de Defensa de Accionistas Minoritarios llevará el caso al Parlamento Europeo para evitar que se repitan estafas como ésta.