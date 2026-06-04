Gonzalo Bernardos descarta "por completo" que suba IVA de los bares: "Los que lo han recomendado no salen del convento"

El economista expone que desde la Unión Europea creen que un IVA más reducido en bares, restaurantes y hoteles solo beneficia a las rentas más altas.

La Unión Europea ha pedido al Gobierno español que suba el IVA de bares, restaurantes y hoteles del 10% al 21%. Esta noticia ha indignado tanto a trabajadores del sector como a los ciudadanos. Para saber qué puede suponer este cambio, Más Vale Tarde conecta con el economista Gonzalo Bernardos.

Desde Bruselas exponen que esta medida permitiría recaudar más, pero, como plantea Iñaki López, "¿es necesario que recaudemos más?". El economista expone que el IVA "es el impuesto de los pobres". "Los pobres deben consumir y, por lo tanto, han de pagar impuestos cuando consumen y cuantos menos impuestos paguen, para mí, mejor es el sistema tributario. Pero Bruselas no lo considera así", explica.

El economista expone que desde la UE consideran que se deben bajar los impuestos al trabajo y subir los impuestos indirectos, como son los impuestos al consumo. Bernardos expone que en España se tiene ese IVA reducido del 10% porque se busca estimular el turismo, "porque forma parte de nuestro sistema de vida salir a una terraza, tomar algo y lo que no queremos ser nadie, creo, es Suecia".

En este país, como señala Gonzalo, el consumo en bares y restaurantes es bastante bajo, y el turismo es muy reducido, entre otras cosas, como indica, "porque el IVA es del 25%". Bernardos considera que si en nuestro país el IVA fuera del 25% como en Suecia, "adiós a gran parte de los hoteles, los restaurantes, los bares... indiscutiblemente eso no sería bueno para la economía nacional ni para el bienestar de los españoles, sino bastante negativo".

Cristina Pardo indica que en Bruselas justifican esta petición afirmando que un IVA tan bajo beneficia a las rentas altas porque son las que más consumen. "Ellos viven en el convento", afirma el economista, "los que han hecho estas recomendaciones no salen de él y, prácticamente, creen que aquí aquellas personas que tienen rentas bajas se quedan en sus casas y no disfrutan de la vida".

En cuanto a la sugerencia de bajar los impuestos al trabajo, Bernardos expone que la Comisión Europea pretende que, a través de esa medida, bajen las cotizaciones sociales. "Si eso pasara, prepárense, que las pensiones serían bastante más bajas, para que nadie se espante", explica.

Bernardos recuerda que no es la primera vez que Bruselas hace estas recomendaciones ya que las han hecho tanto con gobiernos del PSOE como del PP. "Afortunadamente ni el PSOE ni el PP le ha hecho caso", añade, "y estoy convencido de que el actual gobierno de Pedro Sánchez tampoco le hará ningún caso".

El economista, además, descarta por completo que se produzca esta subida del IVA. "En primer lugar porque afecta mucho a la economía, en segundo lugar, porque no hay ningún español que esté de acuerdo y, por lo tanto, es una medida absolutamente nada populista, sino todo lo contrario", afirma, "y, en tercer lugar, porque el Gobierno actual no tiene problemas de recaudación".

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