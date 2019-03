El Gobierno limitará a 30 años el plazo máximo para las hipotecas

El Gobierno no ha dado con una clave eficaz para acabar con los desahucios. El Código de Buenas Prácticas no ha tenido el efecto esperado, y por eso quieren poner en marcha más medidas para que los que azotados por el paro y la crisis no pierdan su casa.

Van a proponer limitar los intereses de demora a tres veces el interés legal del dinero, es decir, al 12 por ciento, y no al 20 como está ahora.

Además, se amplía el nivel de renta para poder acogerse al Código de Buenas Prácticas: propone que sea 3 veces el indicador de salarios mínimos IPREM, es decir 1.597 euros al mes.

El gobierno sugerirá también que no se pueda iniciar la ejecución hipotecaria hasta que se produzcan tres impagos como mínimo, además de limitar a 30 años el plazo máximo para conceder hipotecas de vivienda habitual.