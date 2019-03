El Gobierno crea un plan para emplear a parados de larga duración de entre 30 y 55 años

A sus 52 años, Paula no pierde la esperanza: "No me siento fuera del mercado". Lleva sin empleo desde hace tres años, pero tiene la receta para volver a trabajar: "Segun las ofertas que hay, preparar a la gente y colocar a la persona".

Es lo que pretende también el Gobierno: emplear a los miles de parados de larga duración, como ella, a través de un plan de empleo gestionado por las comunidades autónomas.

En palabras de Juan Pablo Riesgo, secretario de estado de empleo, "acompañándoles de un diseño de un itinerario personalizado, así como el seguimiento del mismo".

En España hay casi 2.600.000 parados de larga duración. De ellos, el Gobierno prevé que puedan beneficiarse de este plan cerca de 1.200.000, aquellos que tengan entre 30 y 55 años y lleven más de dos años sin trabajo.

Un perfil que también cumple Celia Galiano. Tiene 39 años y lleva en paro desde hace tres. A falta de que se conozcan los detalles, desde los sindicatos critican el oportunismo de este plan y creen que no llegará a todos.