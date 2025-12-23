Iberia y Plus Ultra extienden un mes más la suspensión de vuelos a Venezuela

Un avión de Iberia Express se ve en la pista del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

El detonante Las crecientes tensiones entre Venezuela y Estados Unidos (EEUU), tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe, han provocado una crisis de conectividad aérea.

Iberia y Plus Ultra han extendido hasta el 31 de enero la suspensión de sus vuelos entre Madrid y Caracas, siguiendo la recomendación de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA) debido a la tensión entre Venezuela y Estados Unidos. La AESA aconseja no volar a Caracas y el sur del Caribe, alerta canalizada por Enaire. Iberia ofrece cambios de vuelos o reembolsos, y Plus Ultra conecta Madrid con Caracas vía Cartagena de Indias. Air Europa también ha ampliado su suspensión hasta el 18 de enero. Las licencias de estas aerolíneas están suspendidas por el INAC venezolano, en un contexto de tensión con Washington.

Las aerolíneas Iberia y Plus Ultra han prolongado un mes más, hasta el 31 de enero, la suspensión de sus vuelos entre Madrid y Caracas por recomendación de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA), según fuentes de ambas compañías consultadas este martes por EFE. Una decisión provocada ante la tensión que se vive Venezuela y Estados Unidos (EEUU).

La AESA ha ampliado hasta el 31 de enero su recomendación de no volar hasta la zona de Caracas y el sur del Caribe. Unas advertencias que canaliza hacia los operadores el gestor de la navegación aérea, Enaire, han confirmado a EFE fuentes de este último.

Iberia ofrece a los clientes afectados la posibilidad de cambiar sus vuelos para otra fecha, para otro destino cercano o solicitar el reembolso del importe del billete. La intención de la compañía es retomar los vuelos a Venezuela en cuanto se recuperen las plenas garantías de seguridad, añaden las fuentes.

También Plus Ultra ha confirmado su intención de prorrogar la suspensión al menos hasta el próximo 31 de enero. Esta aerolínea, para la que Venezuela representa una parte sustancial de su negocio, está ofreciendo a sus clientes conexiones entre Madrid y Cartagena de Indias (Colombia para después enlazar con Caracas en la aerolínea Laser, que normalmente le arrienda aviones y tripulaciones a Plus Ultra.

Por su parte, Air Europa ha comunicado este martes también la ampliación de la suspensión de sus vuelos a y desde Caracas hasta, al menos, el próximo 18 de enero.

La tensa situación en la zona de la capital venezolana y el Caribe sur llevaron a las autoridades aeronáuticas norteamericanas a recomendar en noviembre no sobrevolar esas áreas y también la AESA emitió una advertencia en el mismo sentido, que ahora se ha renovado hasta final de enero.

Las tres compañías que operan entre España y Venezuela tienen suspendida su licencia por orden del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolano, que canceló igualmente los permisos a la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña Gol, Latam Colombia y la turca Turkish Airlines. La crisis de conectividad aérea en Venezuela se da en medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington, tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

