El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha roto a llorar tras vivir un caluroso recibimiento de los miembros de la patronal, en una semana en la que ha sido criticado por sus últimas declaraciones sobre los indultos, en las que apoyaba la medida de gracia.

El máximo representante de los empresarios en España, que ha protagonizado la Asamblea de la entidad, se ha centrado en el "duro año" que han vivido miles de empresarios por la pandemia, pero también ha hecho referencia directa a la "injusticia" que considera que ha vivido por aseverar que si los indultos servían para normalizar la situación en Cataluña, serían bienvenidos.

Ante esta situación, los asistentes del evento han dado un estruendoso aplauso al dirigente; aplauso que se ha producido conforme ha llegado a la reunión de la CEOE, que ha hecho emocionarse a Garamendi.

"Los que me conocéis sabéis que siempre he defendido el Estado de Derecho, de la unidad de España, del imperio de la Ley... es una injusticia", ha expresado en el propio foro, donde ha insistido en que "se ha cogido una parte de la entrevista que además no es literal", en referencia a su conversación con RTVE.

En esta línea, el propio mandatario ha reconocido el malestar que ha sufrido esta semana y, con el rostro lloroso, ha celebrado el recibimiento de la audiencia: "Lo agradezco de verdad, porque tengo que reconocer que he pasado unos días malos, con un tema que considero totalmente injusto", ha concluido.