Los extremeños, divididos tras la decisión de Monago

La bajada de impuestos anunciada por el presidente extremeño, Jose Antonio Monago, ha provocado una cascada de reacciones a las que ha contestado asegurando que "no es un acto de rebelión" y ha añadido que Mariano Rajoy "estará totalmente de acuerdo" porque se basa en la estabilidad de las cuentas.



Monago, que ha rechazado ser "una nueva versión del verso suelto" y ha advertido a las Comunidades Autónomas críticas con su medida que a Extremadura "nadie le ha regalado nada", considera que cuando los indicadores empiecen a ser positivos, se hará lo mismo en España más "pronto que tarde".



El anuncio hecho en su discurso en la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Región, ha ensombrecido al resto de propuestas que Monago desgranó durante más de dos horas, al producirse en medio del debate nacional sobre la necesidad o no de bajar los impuestos.



En Extremadura, el respaldo no ha sido unánime, ya que aunque el secretario general del PSOE, Guillermo Fernández Vara, ha apoyado la rebaja del tramo extremeño del IRPF, cree que en vez de esta medida debería aumentarse del 30 al 70% la rebaja de la tasa del agua y agilizar la devolución del copago farmacéutico a los pensionistas.



Por su parte IU, que con su abstención en la investidura permitió gobernar al PP por primera vez en Extremadura, se ha mostrado contraria a bajar los impuestos, ya que entiende que Extremadura está "bastante lejos" en materia de presión fiscal.



A su juicio, cuando se da esta circunstancia y hay una situación de aumento de la pobreza "la respuesta no puede ser bajar los impuestos", sino "recaudar más donde más hay" y ha citado "a las grandes fortunas, las fincas improductivas, la banca o la eléctricas".

Monago ha instado a IU a que diga donde están esas grandes fortunas en Extremadura a las que habría que gravar. "Podemos hacer el discurso del impuesto a los ricos, pero ricos hay pocos, hay trabajadores que no son ricos, por rico yo entiendo otra cosa, los de la lista de Forbes y de esos no hay ninguno en Extremadura", ha dicho Monago.