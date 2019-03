Un exsenador socialista y el dueño de Novagalicia Banco, señalados por la Lista Falciani

Abril de 2004. Zapatero acaba de ganar sus primeras elecciones. Un anónimo senador promete el cargo. Es Cándido Rodríguez Losada, senador socialista por Ourense y amigo íntimo del entonces presidente gallego, Emilio Pérez Touriño.

Emigrante en Venezuela desde niño, Losada se convierte en el senador de los expatriados. Su nombre aparece en la Lista Falciani relacionado con cuatro cuentas en las que llegó a haber casi 120 millones de dólares.

Él asegura que el dinero no es suyo, sino del Banco Occidental de Descuento, del que era presidente: "Como presidente Ejecutivo del holding y las empresas filiales tenía firma registrada en las cuentas que éstas tenía en diferentes bancos, incluido el HSBC Ginebra. A nivel personal no he tenido ni tengo ninguna relación con HSBC Ginebra".

A ocho años de cárcel y 17 millones de euros de multa se enfrenta el ingeniero canario Sixto Delgado por dos delitos fiscales. Su hijo asegura que es todo mentira, pero su nombre aparece en la lista relacionado con cinco cuentas en las que llegó a haber más de siete millones de dólares.

Además, es propietario de 29 fincas en este pueblecito canario, de unas bodegas y de una vivienda en la lujosa urbanización madrileña de La Moraleja.

Durante 30 años trabajó en Repsol. Y durante dos, cobró el paro después de ser despedido. Hoy gestiona una bodega en una pedanía de Santa Brígida, en Gran Canaria. Los vecinos aseguran que es un hombre conflictivo: "Dice que se va a hacer con todo el pueblo, que tiene mucho dinero".

Juan Carlos Escotet, presidente del grupo venezolano Banesco, se hizo en 2012 con Novagalicia Banco y lo convirtió en Abanca. Aparece en la Lista Falciani vinculado a dos cuentas con más de 11,5 millones de dólares.

Esta es la respuesta que dan desde Banesco a laSexta Noticias: "Las cuentas en HSBC correspondientes a 2006-07, están declaradas al regulador venezolano y a la autoridad fiscal de Venezuela, 100% legal desde su apertura hasta su cierre". Escotet es uno de los hombres más ricos del mundo. Aparece en la lista Forbes con un patrimonio de 3.200 millones de dólares.