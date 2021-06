Los expertos plantean que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aumente en un 10% en 2023, según ha podido saber laSexta.

Asimismo, se podrían establecer sendas para este mismo año, para 2022 y para 2023. Con la subida del 10%, el salario mínimo podría pasar de los 950 euros actuales a los 1.045.

No obstante, este viernes a las 11:00 horas el Ministerio de Trabajo y Economía social presentará el Informe de la Comisión Asesora para el Análisis del SMI.

A este acto asistirá la relatora y presidenta de la Comisión Asesora para el Análisis del SMI, Inmaculada Cebrián López, y hará entrega del informe de conclusiones de la Comisión a la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que hará una valoración de dicho documento.

Precisamente, la ministra ha manifestado en un acto este jueves que "mañana se conocerá la senda en relación a la subida para ir incrementando el SMI hasta final de la legislatura" de este Gobierno.

Asimismo, ha recordado que han logrado subir el salario mínimo a 950 euros y que "el 10% no está en el convenio". "No solo está subiendo la factura de la luz, también los alquileres y los productos básicos. Esto no puede ser", ha sentenciado.