Los enfermos de hepatitis denuncian que Sanidad dispensa un fármaco con efectos secundarios

Para Mario, el nuevo tratamiento contra la hepatitis c no le servirá de nada. Debe combinarlo con otro que no tolera. Según declara, "no nos cambia nada la situación porque no podemos tolerar los efectos secundarios, nos vemos igual y seguimos esperando la muerte".

Hace 20 años que fue diagnosticado, ve como su salud sigue empeorando. Fue su mujer quien le pasó el virus, ella declara que sí superó la enfermedad.

Ahora, ponen en duda la efectividad del nuevo tratamiento, que según los ensayos supera el 90%. El presidente de la Organización Nacional de Afectados de Hepatitis, Juan Fernández, denuncia que "van a tener acceso al tratamiento quienes estén en una situación inicial, pero hace falta combinarlo y ello deja fuera a un 20 o 25% de pacientes".

Dicen que existe otro tratamiento más efectivo y más eficaz. Según afirma Mario, "tenemos indignación porque se está dando en otros países de la Unión Europea y aquí no".



Mientras Sanidad negociando, el nuevo medicamento se distribuye ya en las farmacias hospitalarias. El tratamiento costará 25.000 euros al año y las Comunidades se harán cargo del coste hasta donde llegue su presupuesto. A partir de ahí, será el propio laboratorio quien asuma el cosrte.