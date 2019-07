Antonio Señarís es empresario del sector del transporte y sufre la falta de camioneros que afecta a toda España. Hay menos de los necesarios para cubrir todos los puestos y apenas hay relevo generacional para una plantilla que envejece: faltan 15.000 camioneros y el 72% de los que hay tiene más de 50 años.

"Hacen falta 15.000 conductores pero en Galicia ya hablamos de 1.500", indica Antonio, "15 días he tenido que tener en camión aparcado por la falta de candidatos por el puesto de trabajo".

También Eulogio González, gerente de una panadería de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) sabe lo que es estar falto de trabajadores. Asegura que no hay panadería en su localidad en la que no falten. El principal problema es la formación, aunque ahora la Consejería de Educación prepara un curso para intentar solucionarlo. "Temíamos que no hubiera alumnos, pero hay 67 solicitudes para 20 plazas", comenta.

La formación previa es necesaria para cubrir puestos en la hostelería, donde también falta personal. "El área más complicada es la cocina", indica Massiel García, directora del Hotel Neptuno de Valencia. Encontrar personal para cubrir los puestos en esta área "ha costado un poquito más que las veces anteriores", explica.

También en el sector de la construcción preocupa el relevo. La mayoría de los albañiles -un 60%- supera los 55 años y cada vez hay menos jóvenes: solo un 9%.

Sucede algo similar en el sector agrícola, donde cada vez está más difícil encontrar trabajadores. "Estoy teniendo muchísimas dificultades para encontrar peones, que no necesitan formación, se les enseña aquí", afirma Blanca Navarro, empresaria agrícola.

Solo el 2,4% de los trabajadores provienen directamente de las oficinas del paro, aunque haya tres millones de desempleados. "Si vas a lo que antes era la Oficina de Empleo no encuentras personas formadas", indica Ligia Rodrigo, asesora de Pymev. "¿Adónde te diriges? A las empresas de trabajo temporal y además es que tampoco lo encuentras", añade. La razón, explica, es que las necesidades de las empresas avanzan a otro ritmo.