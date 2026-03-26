El elevado precio de la vivienda hace que su compraventa caiga un 11,4% en el arranque de 2026

Los detalles El año pasado, el precio medio de la vivienda alcanzó su máximo récord sobrepasando los 2.000 euros por metro cuadrado. Una situación que provoca que la compraventa de vivienda se haya frenado.

La compraventa de viviendas en España se ha desacelerado en 2026 tras un 2025 marcado por máximos históricos en precios y transacciones. Los precios, ahora inasumibles para muchos, han contribuido a una caída del 11,4% en las ventas. Daniel Fermín, asesor financiero, destaca que los precios han subido significativamente, con ejemplos de pisos que han aumentado de 230.000 a 320.000 euros en dos años. María Matos, de Fotocasa, indica que el mercado se dirige hacia una normalización tras un período intenso. En 13 de las 17 comunidades autónomas, los precios han subido, especialmente en Madrid y Cantabria. La oferta limitada y el aumento del euríbor complican el acceso al mercado, aunque los inmuebles con precios razonables siguen vendiéndose rápidamente.

La compraventa de vivienda se ha frenado en 2026 tras un 2025 en el que el mercado alcanzó máximo de precios y de compras. Una situación que podría ser la razón de la caída en la compraventa de este año, y es que los precios comienzan a ser inasumibles.

Convertirse en propietario en España ahora mismo podría equivaler a una hazaña del Cid. "Han subido mucho los precios. Un piso que hace dos años estaba en 230.000 euros, lo escrituramos ayer por 320.000 euros", explica Daniel Fermín, asesor financiero de Valemas.

Una tendencia que viene desde el año pasado, cuando el precio medio de la vivienda alcanzó su máximo récord sobrepasando los 2.000 euros por metro cuadrado. Esto podría explicar que en el arranque de 2026 la compraventa de viviendas haya caído un 11,4%.

"Estamos ante un cambio de ciclo hacia una fase de normalización tras un 2025 muy intenso. El mercado sigue fuerte, pero hay desgaste por los precios", señala María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

En 13 de las 17 comunidades subieron los precios y en aquellas donde más subieron, lideradas por Madrid y Cantabria, son precisamente donde se nota más que menos se compra. "Hay poca oferta y en cuanto a la financiación, el euríbor está subiendo", destaca Ramón Balsells, director Grup Balsells.

El problema no es que la gente no quiera comprar, ya que como dice Pablo Cotelo, responsable de Redpiso en San Sebastián de los Reyes, "todo aquel inmueble que no esté en precio elevado se sigue vendiendo rápido".

Por tanto, lo que está ocurriendo no es que se esté enfriando el mercado, es que cada vez es más difícil entrar en él.

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