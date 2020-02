El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha abierto la batalla a las cajas de recompensa o "loot boxes" de los videojuegos, un tipo de premio que se obtiene previo pago de pequeñas cantidades de dinero, que regulará para prevenir la ludopatía entre los más jóvenes. Lo ha anunciado este viernes Garzón en su primera comparecencia ante la comisión correspondiente del Congreso para exponer las líneas generales de su departamento, en la que también ha mostrado su intención de poner en marcha un nuevo plan integral para promover la alimentación saludable.

Este plan abordará cuatro asuntos como son el etiquetado, la fiscalidad, la publicidad y la formación e información para incentivar el consumo de productos saludables. Así, ha explicado que su departamento estudia fórmulas para introducir el sistema de etiquetado frontal sobre la calidad nutricional de los alimentos, que en diferentes modalidades ha sido eficaz en otros países como Chile, Francia o Portugal, al ser un código de fácil comprensión que ayuda a las familias a mejorar su dieta.

"Un etiquetado que incentive el consumo saludable y desincentive el que es perjudicial", ha dicho el ministro. En cuanto a la fiscalidad, ha incidido en que presentará medidas para favorecer el consumo de productos saludables en coordinación con otros ministerios, lo que implicará, ha dicho, incentivar un nuevo modelo fiscal que haga más atractivos estos alimentos. Ya el ministro de Sanidad, Salvador Illa, avanzó en su comparecencia parlamentaria la intención de analizar una política de fiscalidad saludable para desincentivar el consumo de alimentos perjudiciales para la salud, como son los procesados con alto contenido en grasas, azúcar o sal para luchar contra la obesidad infantil.

Garzón ha asegurado que el objetivo es cambiar los "malos hábitos" de la sociedad española. "No le decimos a la gente lo que no tiene que comer pero sí las consecuencias de comer determinadas cosas", ha apostillado. Asimismo, ha estimado que la información comercial dirigida al púbico infantil que estimula el consumo de productos no saludables tiene que ser regulada y ha avanzado que se introducirá en la legislación la figura de "consumidor vulnerable" con el fin de proteger a las mujeres, los menores y otros colectivos con mayor riesgo de exclusión.

Garzón, además de este plan, ha recordado en su comparecencia algunas de las medidas más importantes del borrador de real decreto que regula la publicidad del juego, presentado la semana pasada, que forma parte de un plan integral de lucha contra la ludopatía. Dentro de este plan quiere incluir la regulación de las "loot boxes", porque, ha explicado, son una de las estrategias de fidelización de las empresas de este sector, según las cuales el usuario paga pequeñas cifras de dinero real por un premio, como "un jugador que dispara mejor o mete más canastas" y que es sorteado aleatoriamente.

Y ello puede llevar a que "una niña de 15 ó 16 años pida a su padre 10 euros, y otros 10, y otros 10", dando paso a comportamientos "compulsivos" que están preocupando al Ministerio porque abren la vía al juego problemático entre menores sin que sus padres sean conocedores del riesgo de estos elementos nocivos de los videojuegos. Con la particularidad además de que se están produciendo en un entorno no regulado en nuestro país, al contrario de lo que sucede en otros países europeos.

Para el ministro, el real decreto es "un paso de gigante" y la salida de la "ley de la selva" mediante la fórmula del real decreto, que eligieron con la intención de que la nueva temporada deportiva pueda arrancar en septiembre con la publicidad del juego sometida ya a una regulación. En su comparecencia, Garzón también ha censurado la proliferación de salones de juegos en muchas ciudades, locales sobre los que existe una "duda razonable sobre el control" de la entrada de menores y que incluyen atracciones como bebidas a precio por debajo del mercado.

Y aunque ha recordado que es competencia de las comunidades, las convocará el próximo mes para abordar este asunto. Así, ha hecho un llamamiento a la reflexión sobre el tipo de ciudades que se han construido para dejar a generaciones futuras, donde hay "muchos más salones de apuestas que campitos de fútbol o espacios verdes". Varios grupos de la oposición le han reprochado que su real decreto se ha quedado corto al no prohibir completamente la publicidad del juego "online", a lo que el ministro ha vuelto a insistir en que haberlo hecho hubiera disparado el juego ilegal.