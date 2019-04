El dictamen a favor de la banca indigna a los afectados por las cláusulas suelo: "La Justicia vela antes por los bancos"

Pensaban que la Justicia les daría la razón, pero no ha sido así. "Tengo la esperanza de que vamos a ganar", señalan. Por eso, le piden a la Comisión Europea mediante una carta que les defienda. "Seguiremos en la lucha hasta que se haga justicia de este enorme fraude", destacan.

El argumento del abogado de la Unión Europea, las consecuencias macroeconómicas que tendría devolver todo este dinero a sus dueños. Desde mayo de 2013, los bancos cobraron 2.600 millones de euros por las cláusulas suelo. Pero el grueso de la factura, 5.000 millones, lo cobraron antes de que el Supremo anulase las cláusulas. Es el dinero que la banca no devolverá.

Rufino firmó en 2006 su hipoteca y en 2010 con el Euríbor en mínimos se dio cuenta que no bajaba. "En 2014 me dijeron que me quitaban la cláusula a cambio de renunciar a todo y me negué", explica Rufino. Raquel, en su misma situación, ha pagado desde que firmó su hipoteca 15.000 euros de más. "Nos da la razón, pero realmente nos la quita porque piensa que vamos a hundir la banca, pero no nos están dando nada que no sea nuestro", detalla.

"Es grotesco que la Justicia vele antes por los intereses de la Banca que de las personas", lamenta Rubén, miembro de FACUA. El dictamen del abogado general no es vinculante por lo que habrá que esperar hasta otoño para conocer el fallo definitivo.