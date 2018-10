División en el pleno del Supremo sobre los impuestos de las hipotecas: tres magistrados pedirán que se anule

Según ha podido saber laSexta Noticias, las posiciones en el pleno del Supremo para debatir la sentencia sobre los impuestos de las hipotecas siguen totalmente divididas y es que tres magistrados pedirán que se anule ya que, al no haber una segunda sentencia contradictoria a las tres que establecen que deben pagar el impuesto los bancos y no los clientes, creen que no hay justificación para que se convoque.

En el pleno hay magistrados que defienden que las sentencias deben quedar como están sin retroactividad, una posición que podría hacer que el pleno se alargue al martes debido a la complejidad del asunto, que puede afectar también a leyes tributarias autonómicas.

De mantenerse la doctrina se abren tres posibilidades: la primera es que haya irretroactividad, es decir, que los bancos deberán pagar los impuestos a partir del fallo. La segunda posibilidad es que se aplique la irretroactividad media y que los bancos deban pagar los cuatro años fiscales no prescritos. También puede darse la retroactividad total.

Las mismas fuentes consultadas por laSexta aseguran que es "mentira" que Lesmes haya querido presidir ese pleno: "No lo va a presidir, bastante tiene con lo suyo". La mayoría de los magistrados, que no son expertos en materia tributaria, no tienen criterio sobre el asunto y aseguran que van a aprovechar el puente para estudiarlo.