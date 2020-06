Cumbre histórica empresarial organizada por la patronal. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha sido el encargado de inaugurarla destacando el "compromiso con España" de todos los empresarios, que quieren "sumar" en el proceso de reconstrucción económica tras la epidemia de coronavirus. Los empresarios - ha dicho- acuden así a esta cumbre "sin precedentes" con lealtad institucional pero también "con independencia".

También ha participado en la inauguración el presidente de Inditex, Pablo Isla, quien ha coincidido en destacar la "responsabilidad" con la que las empresas afrontarán la crisis de "enorme magnitud" y "complejidad muy grande" que va a atravesar España.

No existen "soluciones fáciles ni mágicas", ha advertido, sino que el plan de recuperación es "complejo y va a exigir mucha disciplina, audacia, madurez" y un "comportamiento de muchísima responsabilidad por parte del Gobierno, de los partidos políticos, de las empresas de los sindicatos y de los ciudadanos".

Isla ha apelado a "buscar consensos", garantizar la seguridad jurídica, "no desmontar" lo que estaba funcionando -en referencia a nuevas "rigideces" en el empleo- y "no descafeinar antes de tiempo" medidas como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o los avales a empresas "que están ayudando a que no se destruya el tejido empresarial".

Por su parte, el presidente de Mercadona, Juan Roig, ha advertido de que tras la crisis sanitaria derivada de la pandemia del Covid-19 empieza otra "muy dura económicamente", por lo que "habrá que estar preparados" y ha reclamado seguridad jurídica y que "se faciliten y empujen" las inversiones finalistas.

"Estoy convencido de que si hay empresarios y emprendedores honestos hay empresa, si hay empresas que generan beneficios y empleo, habrá riqueza, y si hay riqueza habrá mucho bienestar", ha resaltado en su intervención en la cumbre empresarial de la CEOE.

Para ello, el presidente de Mercadona ha considerado necesario eliminar las trabas burocráticas, facilitar y empujar las inversiones finalistas, tener seguridad jurídica y que la sociedad vea en los empresarios y empresas, "sean del tamaño que sean", a "generadores de riqueza y bienestar".

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, cree que la prioridad del Gobierno, de la iniciativa privada y de los agentes sociales debe ser mantener y generar empleo, evitando su destrucción permanente. Aún quedan unos 6,5 millones de personas paradas, casi la mitad por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). "Debemos ser capaces de crear una oportunidad para este colectivo y que consiga un puesto de trabajo digno", ha indicado Botín.

"Cualquier iniciativa política publica debe someterse a examen. ¿Va a ayudar al tejido empresarial y a crear empleo? Si la respuesta no es rotunda, hay que replantearla", ha subrayado, al tiempo que ha añadido que las políticas deben ser de Estado, en las que todos estén de acuerdo y que permitan avanzar hacia un pacto de reforma de los mercados.

Además del empleo, Botín ha hecho hincapié en la necesidad de apoyar al turismo, un sector que representa el 12% de la economía española. "Tiene que conseguir una buena temporada turística que nos haga más fuertes de cara al otoño", ha dicho. La banquera cree que se puede lograr con un modelo de turismo sostenible y ecológico, y ha asegurado que algunos empresarios del sector ya tienen planes en este sentido.

Por otra parte, ha apuntado a un plan de ayuda de compra de vivienda para jóvenes, ya que muchos menores de 35 años están desempleados o tienen contratos precarios. "Así no pueden empezar una vida autónoma", ha dicho. El proyecto al que se refiere, que ya se ha empezado a hablar con el Gobierno, eliminaría entre otras cosas la barrera de aportar un 20% o un 25% del precio de inmueble.