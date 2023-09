Cada vez más españoles se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad, la cual permite cancelar las deudas o renegociarlas y empezar de cero. Cuando se aprobó la ley en 2016, se acogieron cerca de 2.000 personas, mientras que en el último año han sido más de 20.500, un aumento de más del 1.000%.

Son muy pocos los deudores menores de 30 años; la edad media se sitúa en los 50 años y el montante de deuda, en 250.000 euros. La realidad es que, en España, el 60% de los consumidores está sobreendeudado y hasta un 75% ha tenido algún retraso en el pago de sus obligaciones financieras.

Para solucionar su situación, muchos recurren a la Ley de Segunda Oportunidad, una oportunidad de empezar de cero sin tener deudas pendientes. Vigente desde 2016 y modificada en 2022 para hacerla más accesible, muchos no conocen cómo se puede acceder a ella.

Los tres requisitos son haber actuado de buena fe, no tener antecedentes penales y no haberse acogido a la ley en los últimos cinco años. Se pueden acoger a ella particulares y autónomos que presenten insolvencia. La ley no marca un límite para las deudas que existan con entidades privadas, pero sí con las públicas, como Hacienda o la Seguridad Social, de hasta 10.000 euros.

"Los primeros 5.000 euros se te exoneran al 100%, los siguientes 5.000 se exoneran al 50%. Es decir, que si tengo una deuda de 15.000, me exonerarán 10.000, pero si tengo una deuda de 10.000 me exonerarán únicamente 7.500 euros", explica a laSexta el CEO de 'saldados.es'.

El proceso legal suele tardar entre 6 y 12 meses y permite volver a la casilla de salida, ya sin deudas, a quienes quieran tener una segunda oportunidad.