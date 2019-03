Cospedal acusa al PSOE de mentir para generar terror con las urgencias en C-LM

Cospedal ha convocado a la Comisión de Sanidad del PP de Castilla-La Mancha para decir "la verdad" a los ciudadanos sobre el cierre nocturno de 21 puntos de atención continuada de zonas rurales de la Comunidad Autónoma, decisión que ha sido suspendida de forma cautelar por el Tribunal Superior de Justicia.

La presidenta castellanomanchega ha intervenido mientras el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el responsable del PSOE en la región, Emiliano García-Page, se reunían también en Toledo con alcaldes socialistas afectados por esa medida.

Cospedal les ha acusado de "mentir" y de generar "alarma social" y, además, ha considerado que quienes dejaron la sanidad "en bancarrota" en España y en Castilla-La Mancha vengan ahora "a dar lecciones" es "de una desfachatez y una poca vergüenza que no tiene nombre".

Ha recriminado al PSOE que ella encontró la sanidad de Castilla-La Mancha "al borde de la quiebra", por lo que, en concreto, al secretario general del PSOE en esa comunidad, Emiliano García-Page, "debería caérsele la cara de vergüenza".

Cospedal ha cuestionado que los dirigentes socialistas digan "barbaridades" y se sitúen ahora "al frente de la manifestación", cuando la reducción horaria de los puntos de urgencias se ha tomado antes "en mas de diez comunidades", en concreto en doce, ha precisado el consejero de Sanidad castellanomanchego, José Ignacio Echániz.

En ese contexto, la jefa del Ejecutivo autonómico ha agradecido a Rubalcaba su preocupación por los ciudadanos de Castilla-La Mancha, pero se ha preguntado por qué no tiene la misma inquietud por los andaluces, pues allí no sólo se han reducido los horarios, sino que algún punto de urgencias se ha cerrado. Y ha advertido: "alarmar a la población e insinuar que si se produce alguna desgracia tendrá la culpa el Gobierno es una demagogia y una irresponsabilidad que no tiene nombre".

Cospedal ha insistido en que la decisión de cerrar 21 de los 187 puntos de urgencias de Castilla-La Mancha a las tres o a las ocho de la tarde responde únicamente a criterios técnicos y no políticos, a una apuesta por mejorar la atención de urgencia y emergencia en esas zonas.

Ha argumentado al respecto que la reducción de horarios va acompañada de un despliegue de ambulancias y UVI móviles para atender a esas zonas de salud de una manera más efectiva y "mucho mejor", pues "las urgencias graves nunca podrán ser atendidas en un punto de atención continuada" por que no disponen de los medios necesarios. Por ello, ha planteado que si finalmente la justicia da la razón a los alcaldes que recurrieron la medida, serán esos alcaldes quienes deban explicar a sus vecinos por qué han rechazado disponer de una UVI para atender sus urgencias.