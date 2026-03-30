Los controladores aéreos de Sevilla avisan de una huelga que afectaría a la Feria de Abril y la final de Copa

Los detalles Los trabajadores aseguran que su empresa, Servicios Aeronáuticos Navegación y Control (Saerco), les está "empujando" a una huelga que podría coincidir en fechas con la celebración de la Feria de Abril y la final de la Copa del Rey.

Los controladores aéreos del aeropuerto de Sevilla, representados por el portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), Pablo Gómez Junquera, han advertido que la empresa Servicios Aeronáuticos Navegación y Control (Saerco) los está empujando a una huelga que podría afectar al tráfico aéreo durante la Feria de Abril y la final de la Copa del Rey. Acusan a Saerco de no querer negociar para aumentar la plantilla, que ha disminuido de 16 a 10 trabajadores desde que la empresa tomó la concesión en 2021. Además, Saerco ha propuesto una nueva estructura de turnos que reduce el personal diario, a pesar de que se espera un aumento del 10% en la operativa durante el verano. La USCA enfatiza que la huelga no está motivada por cuestiones económicas, sino por la falta de personal, lo que afecta la supervisión del tráfico aéreo en Sevilla y su entorno.

Los controladores aéreos del aeropuerto de Sevilla han advertido de que la empresa para la que trabajan, Servicios Aeronáuticos Navegación y Control (Saerco), les está "empujando" a una huelga que podría afectar al tráfico del aeródromo en la Feria de Abril y la final de la Copa del Rey.

El portavoz de Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), Pablo Gómez Junquera, ha acusado a la empresa de no querer negociar para llegar a un acuerdo con el fin de aumentar la actual plantilla de diez trabajadores en la torre sevillana, que eran 16 cuando tomó la concesión en septiembre de 2021.

Además de "no sentarse a negociar", ha asegurado que ha propuesto a la plantilla "una nueva estructura de turnos, que supone menos personal al día cuando la operativa se prevé que aumente casi un 10 % durante la temporada de verano que empieza la próxima semana".

"A pesar de nuestros esfuerzos por llegar a un entendimiento, que recalco nada tiene que ver con temas económicos, la empresa nos empuja a declarar la huelga de forma inminente", ha sostenido el portavoz sindical, que admite la repercusión que tendrá "teniendo en cuenta que se verá afectada la Feria de Abril y la final de la Copa del Rey".

Saerco tiene la concesión de la torre de Sevilla para los aparatos por debajo de 1.900 pies, y cuenta "con una plantilla absolutamente infradimensionada", según el sindicato, que ha recordado la importancia de la labor de los controladores, que supervisan no solo los vuelos de entrada o salida del aeropuerto, sino “las salidas de los helicópteros del 061 desde Cartuja” y todo el tráfico aéreo en la ciudad y su entorno.

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