¿Qué ocurre si viajas y necesitas atención médica en el extranjero?

En cualquier viaje o escapada podemos sufrir un accidente o caer enfermos en un país que no es el nuestro. Antes de vernos en una de estas situaciones, es importante asegurarnos de que tenemos derecho a asistencia médica fuera de España y qué documentos necesitamos llevar encima.

Los ciudadanos españoles podrán tener acceso al médico de manera gratuita durante una estancia temporal en los países de la Unión Europea con las mismas condiciones que los residentes del país si presentan la Tarjeta Sanitaria Europea. Se trata de una tarjeta gratuita, emitida por la Seguridad Social, que tiene como objetivo darte acceso a la atención sanitaria pública en los países de la UE, Islandia, Suiza, Noruega y Liechtenstein. Es la prueba de que tienes seguro médico en esos países.

Existen países donde está impuesto el copago, en ese caso, tendremos que abonar el coste de la consulta y de los medicamentos para que nos atiendan.

Algunos países donde se aplica el copago sanitario son Portugal, donde hay que abonar 20 euros por los servicios de urgencias hospitalarias; Finlandia o Austria, donde una visita al médico de familia cuesta en torno a los 10 euros, o Irlanda, donde una hospitalización puede llegar a costar 75 euros diarios durante los primeros 10 días. En España, solo es necesario abonar el coste de los medicamentos. Es recomendable conocer qué países tienen copago y cuál es precio de la asistencia.

La Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) puede pedirse por Internet, en las oficinas de la Seguridad Social o por teléfono.

Si no llevas contigo esta tarjeta o no puedes utilizarla (por ejemplo, en un hospital privado que no se acoja al convenio o un centro que esté fuera de la Unión Europea), pueden requerirte que pagues por la asistencia. En ese caso, la persona puede solicitar el reembolso a su seguro médico al volver a España.

En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la política de asistencia sanitaria es muy diferente. Si viaja a Estados Unidos sin seguro, deberá pagar los costes de su propio bolsillo.

Es recomendable que una vez se tramite el visado de turista, se solicite un seguro sanitario para el viaje, ya que los gastos sanitarios de Estados Unidos y Canadá son extremadamente altos.

En caso de que sufra un accidente grave y sea admitido en urgencias de inmediato, el hospital le cobrará todos los costes de los tratamientos hasta el más mínimo detalle.

En la misma línea, la mayoría de países asiáticos pueden suponer un desembolso importante si nos enfermamos en su territorio y requerimos de asistencia médica.

En China, los gastos de un lavado gástrico pueden alcanzar los 300 euros o los mil en caso de un examen especializado. Los hospitales asiáticos están totalmente orientados al provecho y nadie te ayudará a menos que puedas pagar por adelantado. Teniendo en cuenta los costes, contratar un seguro médico en Asia se ha convertido en algo casi obligatorio.

Lo preferible en estos casos es comprobar primero si nuestra tarjeta tiene validez en el país al que nos dirigimos, incluidas las escalas y estancias breves.

Si no existe convenio, lo recomendable es hacerse un seguro médico, ya que los gastos de hospitalización y tratamiento médico en el extranjero son muy elevados. No hay que olvidar revisar que el seguro contratado cubre todas las actividades que vayamos a hacer durante el viaje.