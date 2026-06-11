La compraventa de viviendas cae un 11,2% en el primer trimestre del año

Imagen de archivo de carteles de venta de pisos en una inmobiliaria.

El contexto Este descenso se produce tras un 2025 en el que la compraventa de viviendas creció un 5% con 752.098 operaciones, la mayor cifra que se registra desde 2007, en plena burbuja inmobiliaria.

La compraventa de viviendas en España cayó un 11,2% en el primer trimestre de 2026, registrando 163.322 operaciones, la cifra más baja desde 2024, según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Las transacciones de viviendas libres disminuyeron un 11%, mientras que las protegidas cayeron un 20,4%. La compraventa de viviendas usadas y nuevas también experimentó caídas significativas. Comparado con el trimestre anterior, la disminución fue del 18,4%. Este descenso sigue a un 2025 de crecimiento, aunque moderado hacia el final del año. La caída se extiende por todas las comunidades autónomas, con descensos notables en Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña.

La compraventa de viviendas cayó un 11,2% en el primer trimestre del año hasta las 163.322 operaciones, la menor cifra que se registra en este periodo desde 2024, según los datos que maneja el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Las transacciones de vivienda libre sumaron 159.317 operaciones entre enero y marzo de 2026, el 11% menos que un año antes, en tanto que las protegidas registraron 4.005 compraventas, el 20,4% inferior.

Por régimen de vivienda libre, las compraventas de vivienda usada, las más numerosas del mercado, descendieron en el trimestre un 10,9% interanual hasta las 146.292. Por su parte, las de vivienda nueva cayeron en el periodo un 12,2% y sumaron 13.025 unidades.

Este descenso se produce tras un 2025 en el que la compraventa de vivienda creció un 5% con 752.098 operaciones, la mayor cifra que se registra desde 2007, en plena burbuja inmobiliaria.

A pesar de ser 2025 su segundo año consecutivo de incrementos, las operaciones fueron moderando las subidas a lo largo del ejercicio hasta acabar el cuarto trimestre con el menor crecimiento del año en un mercado que sigue marcado por la falta de producto disponible para atender el aumento de la demanda.

Se hunde un 18,4% frente al trimestre anterior

Si se compara con el trimestre anterior, el cuarto de 2025, la compraventa de viviendas ha caído un 18,4% en tasa intertrimestral. Cabe recordar que entre octubre y diciembre del pasado año se contabilizaron más de 200.000 compraventas (200.250).

En el caso de las viviendas libres la caída fue del 17,8% frente a los tres meses previos, mientras que en las viviendas protegidas se desplomó un 35,9%. Igualmente, las compraventas de viviendas libres de segunda mano cayeron un 16,3% en el primer trimestre del año frente al trimestre anterior, en tanto que las nuevas lo hicieron un 32%.

El mercado sigue acuciando un déficit de vivienda que continúa presionando al alza los precios y dificultando el acceso a buena parte de la población, especialmente jóvenes y aquellos con menos recursos.

Un 35% menos de compras que en los máximos del 'boom'

Desde que en 2004 arrancara la serie histórica de esta estadística del Ministerio, la mayor cifra de compraventa de viviendas en un trimestre se dio en el segundo de 2006 con 251.649 operaciones, lo que supone 88.327 más que las registradas entre enero y marzo de este año.

Así, las compraventas de vivienda del primer trimestre de 2026 están un 35% por debajo del máximo histórico, coincidiendo con los años del 'boom' inmobiliario.

Por el contrario, el mínimo se produjo en el arranque de 2013 con 54.835 compraventas tras el pinchazo de la "burbuja" inmobiliaria. De esta forma, los datos del primer trimestre de 2026 son prácticamente el triple a los que se daban entonces, según el Ministerio de Vivienda, que los obtiene a partir de los que remite trimestralmente la Agencia Notarial de Certificación.

En los tres primeros de 2026 la caída de las compraventas se extendió al conjunto de las comunidades autónomas. Entre los grandes mercados, las compraventas cayeron en la Comunidad de Madrid un 13,7% interanual, hasta las 18.865; en Andalucía descendieron un 13,2% hasta las 31.162; en la Comunidad Valenciana un 11,5%, hasta las 24.744 y en Cataluña la caída fue del 7,8%, hasta las 26.107 operaciones.

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