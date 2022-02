La compra de coches a través de portales de segunda mano es una práctica cada vez más repetida. Sin embargo, hay otra forma menos conocida de hacerse con buenos vehículos de una forma económica: comprárselos al Estado. Así es, el Boletín Oficial del Estado pone a disposición de los ciudadanos una serie de vehículos que han sido requisados a sus dueños como forma de pago de alguna deuda. Y lo hace a través de una subasta telemática.

Es allí donde, filtrando el tipo de inmueble y la ciudad, se puede comprobar qué turismos están disponibles con su marca, año de matriculación y fecha en la que concluirá su subasta. También se indica el importe del depósito que hay que dejar y en ocasiones, fijan una puja mínima. En el caso de filtrar Madrid, se puede comprobar que ofrecen un AUDIO A6 color azul por 2.900 euros. También cuentan con marcas como Renault, Volvo, Seat o Porsche.

¿Cómo se puede participar en una subasta del BOE?

Para poder pujar por uno de los modelos de coches que están en manos del Estado, cabe seguir los siguientes pasos:

1. Es necesario registrarse en el Portal a través de un certificado electrónico reconocido o cualificado que identifique a una persona física por su DNI o NIE o bien disponer de alguno de los mecanismos de identificación del sistema cl@ve (cl@ve pin o cla@ve permanente). En el Portal de subastas sólo se podrán registrar personas físicas por lo que, independientemente del tipo de certificado, siempre se obtendrán los datos de la persona física del cerficado. Durante el proceso de registro, el Portal le asignará un usuario (su correo electrónico) y le solicitará una contraseña, que podrá utilizar como credenciales para conectarse al Portal desde aquellos dispositivos en los que no tenga disponible el certificado electrónico. También es posible facilitar un teléfono móvil para recibir SMS de avisos sobre las subastas en las que participe. Para completar el registro, será imprescindible que acepte las condiciones de uso del sistema.

2. Una vez registrado se debe localizar subasta en la que desea pujar e irá a la solapa "Pujas". En el caso de que la subasta tenga varios lotes de adjudicación separada, es necesario seleccionar el lote. Si el usuario ya ha constituido el depósito correspondiente, el sistema le ofrecerá la posibilidad de pujar. Si no, le indicará que tiene que constituir depósito. A continuación aparecerá un desplegable con las 100 primeras pujas posibles. Si el postor desea realizar una puja superior a las propuestas en el desplegable, deberá seleccionar el botón "Rango siguiente" para obtener en el desplegable los importes de las 100 siguientes pujas posibles.

3. Para finalizar el envío de la puja, como medida adicional de seguridad, el portal enviará un SMS o un correo electrónico al postor con un código para verificar la puja. Además, si el postor está realizando su primera puja en una subasta, el sistema le pedirá que indique si actúa en su nombre, en régimen de gananciales o en el de terceros y si desea reservar su mejor puja hasta que se produzca la adjudicación definitiva o no.

4. Por cada puja realizada y confirmada, el postor recibirá por correo un documento que acredite su puja. En todo momento, el postor podrá comprobar cuál es el importe de su puja máxima y de la puja máxima para la subasta.

Cabe señalar que el sistema sólo informa de la puja más alta hasta ese momento o de que no las hay. No facilita información de los postores que están interviniendo en esa subasta ni de quién ha efectuado una determinada puja. A quien está participando se le informará telemáticamente de que ha habido una puja que ha superado la que él había ofrecido anteriormente con la finalidad de que pueda a su vez mejorarla.

¿Cuánto dura la subasta?

La subasta permanecerá abierta durante veinte días naturales, desde su inicio hasta su cierre. Sin embargo, no se cerrará hasta transcurrida una hora desde la realización de la última postura, siempre que ésta fuera superior a la mejor realizada hasta ese momento, aunque ello conlleve la ampliación del plazo inicial de veinte días por un máximo de 24 horas. Así, el sistema ha fijado que si se hace una puja en la última hora anterior a la finalización, la subasta se prorrogue durante una hora más a partir del momento en que se ha hecho esa puja para que todos los postores tengan la posibilidad de mejorar ese último precio una hora más. Además, los postores participantes serán avisados por el sistema de que ha habido esa puja.

Cada vez que se haga una nueva puja, la subasta se prorrogaría una hora más desde esa puja hasta un máximo de 24 horas desde la de cierre inicialmente previsto, pero si durante la hora siguiente no se hiciera ninguna puja, la subasta se cerraría antes. En caso de no resultar ganador, el Portal de Subastas le devolverá el importe del depósito. En este sentido, sigue un orden automático. Primero los depósitos realizados por postores no ganadores que no hayan solicitado reserva de postura, cuando la ejecución de la subasta concluye en el Portal. En segundo lugar, los depósitos realizados por postores no ganadores que hayan solicitado reserva de postura, cuando la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos finaliza la subasta. Finalmente, todos los depósitos existentes cuando una subasta es cancelada por la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.