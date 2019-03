Caja Madrid regaló relojes de 12.000 euros a sus directivos

Tarjetas opacas para gastos personales, dietas millonarias y regalos de lujo. Blesa decidió premiar a sus consejeros regalándoles un reloj a cada uno valorado en 12.000 euros en 2007. En total un gasto de 240.000 euros para celebrar el tercer centenario de la Caja. Así se desvela de los correos aportados por el fiscal.

"Me pregunta también el tema del reloj. Si no me equivoco (el reloj) lo pueden devolver y le ingresamos la pasta. ¿Cuánta pasta es?". El director financiero, Sánchez Barcoj, le responde a Enrique de la Torre, secretario del Consejo. "El reloj es cerca de 12.000 euros, que me lo envíe y yo le doy cheques regalo de El Corte Inglés".

Al menos dos consejeros mostraron más iniciativa que sus compañeros de consejo. Alberto Recarte, del PP y Ramón Espinar, del PSOE, pidieron canjear sus relojes, comprados en esta lujosa joyería del centro de Madrid, por efectivo. Así se lo comentaba Espinar a Sánchez Barcoj en un correo. "Estuve el otro día en Durán para cambiar el reloj y me dijeron que esta operación era posible".

El escándalo de los relojes es la última página que conocemos en la historia del saqueo de la caja madrileña.