Cambio en el trono del hombre más rico del mundo. La aventura en Twitter de Elon Musk ha provocado que el hasta ahora hombre más rico del mundo haya bajado en el puesto.

Tras perder millones, Bernard Arnault, el propietario de firmas de lujo como Luis Vuiton o Christian Dior, se ha alza con el título. Arnault se sale así de lo habitual en los primeros puestos: no dirige ninguna tecnológica.

La fortuna del nuevo hombre más rico del mundo asciende a 177.000 millones de euros, según la revista Forbes. "Yo soy como muy competitivo. Esto es como el tenis. Yo siempre quiero ganar y eso es divertido...", ha afirmado el magnate. Arnault tiene 73 años, es francés y dirige un conglomerado de firmas de lujo que ha ido adquiriendo marcas como Louis Vuitton, Christian Dior, Loeve o Tiffany & Co.

Elon Musk ha bajado un puesto tras ver cómo en estos últimos meses el valor de las acciones de Tesla han caído a la mitad. A ello se le ha unido la compra de Twitter, que no está yendo bien. De hecho, según 'The New York Times' ha dejado de pagar el alquiler de las oficinas.

La crisis que viven las tecnológicas se nota por tanto ya en la lista Forbes. Por primera vez en mucho tiempo el trono lo ocupa un empresario que no dirige una tecnológica, después de años dominando Elon Musk, Jeff Bezos, de Amazon, y Bill Gates, de Microsoft.