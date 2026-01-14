La bajada del precio del alquiler de Collboni frente a la 'mayor' construcción de vivienda pública de Almeida: Madrid y Barcelona defienden sus modelos vivienda en el Senado

¿Por qué es importante? Collboni y Almeida han expuesto sus modelos de vivienda en el Senado y, aunque, no querían atacarse, ambos han acabado enzarzados. El alcalde de Madrid ha presumido del ritmo de construcción de la capital, pero los datos dicen que Barcelona ha construido más en total.

Los alcaldes de Barcelona y Madrid, Jaume Collboni y José Luis Martínez Almeida, han comparecido en el Senado para defender sus modelos de vivienda, aunque ambos evitaron inicialmente la confrontación. Collboni destacó que el precio del alquiler en Barcelona ha disminuido gracias a los topes, mientras que Almeida resaltó la construcción de más vivienda pública en Madrid. A pesar de sus intentos por no confrontar, los dos líderes intercambiaron críticas. Collboni mencionó que el alquiler en Barcelona ha bajado un 5%, pero Almeida señaló que el número de arrendamientos ha disminuido. En cuanto a vivienda pública, Barcelona supera a Madrid en cantidad construida, con 12.800 frente a 9.200.

Los alcaldes de Barcelona y Madrid -Jaume Collboni y José Luis Martínez Almeida- han comparecido en el Senado para defender sus modelos de vivienda. En este sentido, aunque ninguno de los dos querían entrar en confrontaciones, no han podido evitarlo. El catalán ha alardeado de que el precio del alquiler en la Ciudad Condal ha bajado gracias a los topes que no se aplican en la capital. Por su parte, su homólogo madrileño ha destacado que ha construido más vivienda pública.

"No quiero comparar Madrid y Barcelona. Seguro que hay datos que perjudican a Madrid y datos que perjudican a Barcelona", ha comenzado su intervención el primer edil del consistorio madrileño, mientras que el catalán parecía recogerle el testigo: "No voy a confrontar con el alcalde de Madrid, pero sí que voy a explicar por qué la ley de vivienda es positiva".

Sin embargo, una vez que han entrado en calor, no han podido evitar los ataques. Almeida ha criticado la normativa y ha puesto el foco en Cataluña: "¿Me puede explicar por qué la ciudad de Madrid ha hecho más vivienda pública que la Generalitat de Cataluña?".

Posteriormente, ambos alcaldes han intentado presumir de su modelo de vivienda. "Hoy una familia de Barcelona paga 220 euros menos en alquileres", ha defendido Collboni, basándose en que desde la entrada en vigor del tope del alquiler, los precios se han reducido un 5% en la capital catalana. No obstante, Almeida ha tratado de rebatir este dato: "No dice que el número de arrendamientos de viviendas en Barcelona ha bajado considerablemente, muy superior a la media en España".

Por otra parte, los dos han tratado de presumir de sus respectivos parques públicos, especialmente de sus ritmos de construcción. "El objetivo de pasar a un ritmo de construcción de vivienda pública de mil viviendas al año", ha expresado Collboni, mientras que Almeida ha tirado del "orgullo" de construir "una de cada tres viviendas públicas que se hace en España". Pero si se comparan los datos de las ya construidas, se puede ver como Barcelona (12.800) se impone a Madrid (9.200).

