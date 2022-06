José María Aznar ha pintado un preocupante escenario económico para España en caso de que se liguen las pensiones y los salarios al IPC. El expresidente del Gobierno, en 'Espejo Público', ha hablado del "agujero de decenas de miles de millones" que tiene la Seguridad Social, lo que obligaría, dice Aznar, a "pedir préstamos para pagar las pensiones".

"Eso es engañar a los pensionistas", cuestiona el expresidente, que ve "imposible" e "inviable" ligar las subidas del IPC a salarios y pensiones, lo que "condenaría a España a un escenario económico catastrófico". "Hay que decirlo con estas palabras: catastrófico", insiste.

Ante estas palabras, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha respondido duramente a Aznar, preguntándose "qué debate es este" cuando defiende que la Seguridad Social se encamina al "equilibrio presupuestario". "Es crear incertidumbre a 10 millones de pensionistas", lamenta.

"Ni al que asó la manteca se le ocurre hacer eso", critica Escrivá, que pregunta al expresidente si revalorizar las pensiones con el IPC "es una locura en Alemania, en Francia o en Italia".

"No encontrarán un solo Banco Central en Europa, con una excepción, que esté hablando de que las pensiones no tengan que revalorizarse en sus países, ninguno, porque no tiene mucho que ver con el sistema inflacionista actual", ha añadido Escrivá.