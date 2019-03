Así se fraguó la ruptura entre el Ayuntamiento de Madrid y las agencias de calificación

La tensión se palpa desde el primer minuto. Son las conversaciones de la ruptura entre el Ayuntamiento de Madrid y las agencias de calificación que se encargan de auditar la deuda.

"Queríamos conocer de antemano en qué consiste esta auditoria de la deuda (...) si el Ayuntamiento de Madrid se plantea impagar la deuda o reestructurarla", afirma Standard & Poor's.

Pese a que desde el principio el Ayuntamiento deja clara cuál es su posición: "nuestra intención no es el impago, porque de momento no hemos hecho la auditoría", no convencen. Standard & Poor's no sale del escepticismo, e incluso llega a hablar de bono basura.

La otra agencia de calificación, Fitch, teme una quita de la deuda. El desenlace, estas agencias ya no firmarán en 2016 el contrato con el Ayuntamiento de Madrid para auditar la deuda municipal.