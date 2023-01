Las rebajas de enero han comenzado de forma física en las tiendas este sábado. El Corte Inglés, las firmas de Inditex (Zara, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Lefties y Oysho), las marcas del Grupo Tendam (Cortefiel, Springfield o Women'Secret), H&M o Uniqlo han colgado el cartel de rebajas esta mañana, a pesar de que algunas lanzaron este viernes sus descuentos en sus plataformas.

Se trata de la primera campaña tras la entrada en vigor de la reforma laboral, hecho que fomentará cambios en la tipología de los contratos. Adecco prevé que al menos el 10% del total de contrataciones serán en régimen de fijo-discontinuo, mientras el 90% restante se configurará como contratos temporales por circunstancias de la producción. Mientras, los consumidores se embarcan en una campaña de rebajas marcada por la inflación, un hecho que moderará el gasto de los consumidores. Es más, ya lo ha hecho. El presupuesto medio que cada español tiene pensado gastar en las rebajas de invierno se ha reducido un 2%.

Hoy más que nunca es necesario atender a los consejos de los expertos. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) son claros con los consumidores: deben pensar qué les hace falta antes de salir de tiendas y, si pueden, hacer una lista para evitar las compras compulsivas y hacerse más de un agujero en el bolsillo. Al mismo tiempo insisten en que la calidad de los productos no debe variar. En rebajas los productos no pueden ser defectuosos o deteriorados, porque rebajas no son saldos, promociones o liquidaciones. Tampoco deben ser productos fabricados expresamente para este tipo de ventas.

Pero, ¿pueden exigir los comercios distintas condiciones en el pago? La respuesta de la OCU es clara: el establecimiento es libre de modificar su política de ventas en el periodo de rebajas, con lo que puede aplicar otras medidas relacionadas con el pago con tarjeta, la devolución del producto, la posibilidad de recuperar el dinero o el plazo de aceptación de cambios.

Eso sí, debe informar claramente al comprador. Antes de gastar, conviene recordar que lo único que se recorta en rebajas es el precio, nunca los derechos, y hay algunos básicos, como el de garantía. Es decir, los productos tienen que mantener el mismo plazo de garantía, aunque estén rebajados, y todo el que vaya a comprar tiene derecho a recibir un tique o una factura, porque los necesitará para devolverlo o para ejecutar la garantía . No obstante, la devolución depende de cómo se haya realizado la compra: si ha sido "online" tienen como mínimo catorce días para desistir de la compra, pero si ha sido en una tienda física sólo se podrá devolver si la empresa ofrece esa opción.

Hasta cuándo están las rebajas de invierno

Al igual que ocurre con le política de devoluciones, las fecha de fin de las rebajas las marca también cada tienda. Por norma general, los descuentos suelen estar hasta mediados o finales de febrero. El Corte Inglés, por su parte, los retira el 28 de febrero. H&M el 16 de febrero. Eso sí, no es de extrañar que algunas marcas tengan descuentos hasta mediados de marzo.