Anciana estafada por las preferentes: “Tengo que recuperar lo que es mío”

Alegría fue estafada con las preferentes pero tiene la determinación de recuperar su dinero. Esta anciana amasó un pequeño capital a base de trabajar limpiando y sirviendo en casas de Barcelona, gracias a lo que disfrutaba de su vejez holgadamente, hasta que en su camino se cruzaron las preferentes.

Le convencieron para cambiar los 60.000 euros de caja de ahorros y luego le colocaron todo tipo de productos híbridos. "Me llamaban de la sucursal y me decían firme aquí que vamos a invertir 4.000 pesetas", asegura Alegría.

En marzo de 2008, le vendieron las primeras cinco participaciones de 7.500 euros. En cuestión de año y medios los gestores de su entidad le colocaron hasta 40.500 euros en preferentes. Cuando firmó la última compra tenía 91 años.

"Como me pasaban la pensión pues no me preocupaba". Nadie podía asesorarla o defenderla porque se encuentra sola, sin embargo, esto no le ha impedido iniciar una cruzada judicial.

De momento, ha recuperado el 60% de sus ahorros tras las quitas, pero solo dispone de 18.000 euros, por ello ha acudido a la vía civil. "Donde tenga que ir, iré con mis 94 años".