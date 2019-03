Alexis Tsipras: "Vamos a sobrevivir y vamos a elegir nuestro futuro"

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, afirmó que respetará la voluntad del pueblo en el referéndum del domingo y aseguró que no se plantea seguir como primer ministro a toda costa. "No seré primer ministro por todos los tiempos", dijo Tsipras en una entrevista con la televisión pública ERT, dejando entrever que podría dimitir si el pueblo no respalda la línea de su Gobierno en el referéndum.

El Gobierno ha solicitado el 'no' en la consulta del próximo domingo en la que los ciudadanos deberán responder si respaldan o no las medidas propuestas por los acreedores a cambio del rescate. Tsipras afirmó que luchó por lograr un "acuerdo justo" con las instituciones y se mostró convencido de que las negociaciones continuarán el lunes, aunque la consulta arroje un "no" como resultado.

"Vamos a sobrevivir y vamos a elegir nuestro futuro", señaló Tsipras, quien añadió que "pasado mañana el sol saldrá por el este" y la gente seguirá "teniendo oxígeno", pues "los griegos sobrevivirán sin programa".

El jefe del Gobierno heleno dejó entrever que mañana Grecia no pagará mañana al Fondo Monetario Internacional el tramo de 1.600 millones de euros del préstamo que vence. "Pagaremos si hasta entonces logramos un acuerdo sostenible", dijo Tsipras, dejando con ello claro que el desembolso no se producirá.

Destacó que el FMI "quiere que le paguen sin pagar" con el argumento de que la deuda griega "no es sostenible" y agregó que los socios europeos aceptan "a la carta las posiciones del FMI" pero no están de acuerdo en abordar la sostenibilidad de la deuda, como quiere el Fondo.

Respecto al levantamiento del control de capitales que se implantó hoy, el primer ministro señaló que "los bancos abrirán unas horas después del resultado del referéndum" y aseveró que los jubilados, quien hoy no han podido retirar sus pensiones pese a estar exentos de las restricciones, "no deben inquietarse porque sus pensiones solo serán duramente recortadas si damos marcha atrás". Con ello Tsipras aludió a la propuesta de las instituciones, FMI, Comisión Europea y Banco Central Europeo, que aboga por el recorte de estas prestaciones.

Respecto a la propuesta de acuerdo presentada por los acreedores, Tsipras recalcó que el texto que recibió el Ejecutivo fue el del Eurogrupo y no otro que se ha publicado después, que recogía un aumento del IVA de los hoteles al 23 %.

El gobierno había ofrecido un 13 % como compromiso, idea que fue eliminada en el texto corregido por el FMI. En un acto sin precedentes, el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, publicó la propuesta, en la que figuraba esta modificación.

El Gobierno, por su parte, ha reaccionando publicando el texto que había puesto sobre la mesa, y la contrapropuesta de las instituciones, en la que todavía figura una tasa del 23 % para el IVA de los hoteles y restaurantes. El Ejecutivo indicó que tomó la decisión de publicar estos textos para que la ciudadanía sepa sobre lo que tiene que decidir en el referéndum.

Sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo, y que la consulta finalmente no se celebre, el primer ministro aseguró que no hay nada cerrado. "Mi teléfono está a disposición de todos", indicó y explicó que habló con Juncker, y con el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, y logró que se convocase la sesión de los grupos de la Cámara europea para tratar la extensión del rescate.